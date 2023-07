La espera quirúrgica en Euskadi está en máximos con 25.000 pacientes pero Osakidetza mejora en otros indicadores

El volumen de pacientes a la espera de una operación en Euskadi está en máximos. Eran 25.403 a finales de junio cuando fueron 24.734 al término del trimestre anterior, 23.309 a finales de 2022, 23.558 hace un año por estas fechas y alrededor de 17.000 antes de la pandemia. Eso sí, el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha mejorado en otros indicadores en los últimos meses, como el número de pacientes con esperas más allá de los máximos legales permitidos (180 días para una cirugía ordinaria, 90 para una cardíaca y 30 para un proceso oncológico) o ligeramente también en la cola para una consulta médica en relación al anterior dato conocido, el de marzo, que marcó otro máximo.

Los datos son públicos fruto de preguntas de la oposición en el Parlamento Vasco, en concreto de la portavoz sanitaria de EH Bildu, Rebeka Ubera, que solicita trimestralmente la información. Desde que llegó el coronavirus, Osakidetza ya no ofrece sus ruedas de prensa periódicas sobre la materia y el apartado del portal de transparencia lleva sin ser actualizado desde 2020. La última valoración de la consejera, Gotzone Sagardui, es de finales de junio. Afirmó en la propia Cámara que “los datos objetivos y no las opiniones interesadas ni las sensaciones que se quieren hacer llegar a la ciudadanía” muestran que Osakidetza funciona. Eso sí, recalcó que “dos años y medio” de pandemia no se recuperan en meses. Remarcó que la Sanidad vasca atendió 44.000 ingresos, 3.000 de ellos en la UCI, y que realizó seis millones de pruebas y cinco millones de vacunaciones. Sin embargo, destacó que la espera media había pasado ya de 84 días a 68.

En concreto, el último dato para una cirugía general es de 68,38 días, muy similar a los 68,83 del anterior trimestre. En intervenciones cardíacas sí desciende de una manera más clara, de 63,07 a 59,28 días y, en Oncología, de 13,06 a 9,81 días. Más aún, del pico de 2.248 pacientes que ya habían estado más tiempo del máximo fijado por el conocido como decreto de garantías de finales de 2022 se ha pasado a 1.240, a los que suman 19 pacientes de Cardiología y 14 con cáncer. Sin embargo, el número total de vascos esperando a ser llamados para entrar a quirófano nunca había pasado de la barrera de 25.000. Es un 68% más que la media de los años previos a la COVID-19, por ejemplo.

Por comarcas sanitarias, la zona de Debabarrena presenta una demora media de 93 días, la más elevada. En Vitoria está en 67,83 días, en Basurto en 70,91, en el Donostia en 63,70 y en Cruces en 71,45, por citar los centros más grandes. Txagorritxu-Santiago, Cruces y Basurto son los hospitales con más pacientes pendientes durante más de 180 días, el máximo legal y que daría derecho a ir a la privada y pasarle el coste a la Sanidad pública, aunque no se ejerza. Precisamente hay una comarca sin centro de Osakidetza. Es Tolosaldea. Allí opera en régimen de concierto la clínica privada La Asunción, aunque ya se ha anunciado la construcción de un complejo hospitalario. Tiene seis especialidades con demoras de entre cero (ginecología) y 49 días (otorrinolaringología) y no hay ningún paciente con demora por encima de los seis meses.

En cuanto a las consultas, 122.746 personas tienen pendiente ser vistos por un especialista con un tiempo medio de resolución de 75,24 días. En marzo había algunos más, 125.818, pero también el promedio de espera era mucho más bajo, de 64,29 días. Meses antes de la llegada de la COVID-19 se indicó que en 2019 la espera era de 34,6 días y que en 2018 fue de 33. Es menos de la mitad que ahora. Rondaban los 95.000 los pacientes pendientes de ser llamados.