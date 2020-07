Euskadi abre con "normalidad" la jornada electoral: las 2.678 mesas se han constituido sin incidencias

Los 761 colegios electorales de Euskadi están operativos desde las 9.00 horas con normalidad. Se han constituido las 2.678 mesas electorales, 1.400 en Bizkaia, 852 en Gipuzkoa y 426 en Álava, según ha informado la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, en la primera de sus cinco comparecencias públicas de este domingo 12 de julio.

"Todas las mesas han abierto con normalidad, con algún retraso puntual pero dentro de lo normal. sin incidencias reseñables. La jornada electoral ha arrancado como estaba previsto", se ha felicitado Beltrán de Heredia. Los únicos problemas -pero resueltos con rapidez- se han registrado en Portugalete y Donostia. En la localidad vizcaína, la tardanza en la llegada de sus miembros ha pospuesto el inicio de la votación unos instancias y, en el colegio de las Hijas de Jesús de la capital guipuzcoana una presidenta "ha tenido que ser reemplazada por la persona sustituta tras haberse sentido indispuesta, siendo necesaria la presencia de un recurso sanitario para su asistencia", según Seguridad.

No ha habido problemas en Ordizia, donde en los últimos días hubo un foco de coronavirus que acumula ya 70 casos y que ha obligado a redoblar las prevenciones de cara a la jornada electoral. Los más madrugadores ya están pudiendo ejercer su derecho al voto en los cuatro colegios. No ha habido problemas para la conformación de las mesas, la principal preocupación que había en los últimos días. El Ayuntamiento ha habilitado espacios seguros para las votaciones como el frontón municipal, donde se han formado tres filas separadas para votar. Se ha tomado la temperatura a los miembros de las mesas, a los que se les ha dado una mascarilla FFP2 y se les ha indicado que no pueden tocar el DNI de los votantes, que deben enseñarlo a través de una pantalla de metacrilato.

En Vitoria, la apertura de los colegios electorales ha coincidido con una gran tormenta. El día ha amanecido plúmbeo y lluvioso. Los más madrugadores, en algunos casos, han tenido problemas para localizar no ya su mesa, sino su colegio electoral. Se han reorganizado los centros de votación para evitar aglomeraciones. Una mujer mayor, con andador, andaba perdida por las calles de Santa Lucía a primera hora. Siempre ha votado o en San Prudencio o en el Sagrado Corazón y ahora le ha tocado venirse hasta la plaza de toros, al Iradier Arena. A pocos metros de allí, en el instituto Ekialdea, lo que se ha hecho es sacar las urnas de las aulas y montar un circuito unidireccional en el pabellón de baloncesto. A la entrada, coincidiendo con la apertura, se ha formado una pequeña cola.

En Getxo, en Muxikebarri, una vocal se quejaba de que "no se han hecho controles de temperatura" ni se han fijado marcas en el suelo para preservar las distancias. Ella misma ha llevado de casa un metro y, con el precinto de la urna, ha colocado a 1,5 metros un indicador de seguridad. "Lo del gel ya va por momentos. No hay nadie obligando al lavado de manos. Parece que es al gusto del consumidor", explica sobre el arranque de las votaciones en esta localidad vizcaína.