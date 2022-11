Euskadi concertará con el Estado dos impuestos menores a la espera de poder recaudar las tasas a energéticas y banca

Euskadi acordará este jueves con el Estado la concertación de dos nuevos impuestos que pasarán a recaudarse por parte de las Haciendas vascas. Se trata de las tasas que gravarán los envases de plásticos no reutilizables, que entrará en vigor a principios de año que viene, y el impuesto sobre gases fluorados, que está vigente desde el mes de septiembre. Dos impuestos que tienen más de 'fuero que de huevo', ya que no supondrán un gran incremento en la recaudación de las Haciendas vascas y pueden calificarse de tasas 'menores' a la espera de que Euskadi pueda recaudar finalmente los impuestos que se quieren imponer a las empresas energéticas y a la banca. Estas tasas, que sí pueden suponer importante recaudación porque en Euskadi tienen su sede empresas como Iberdrola, Petronor o Kutxabank, no entran en el orden del día de la reunión que mantendrá la Comisión Mixta del Cupo este jueves en Madrid.

Tal y como el Ejecutivo de Pedro Sánchez redactó la normativa, tratando estas tasas no como un impuesto, sino como prestaciones patrimoniales públicas no tributarias, dejó fuera a Euskadi, y también a Navarra, de poder concertalas. El proyecto ha iniciado su tramitación el Congreso de los Diputados como proposición de Ley, y habrá que esperar que se tramiten y se acepten las enmiendas presentadas por los nacionalistas en este sentido para que pueda hablarse después de su concertación y que finalmente se recauden en Euskadi. Pese a que estas tasas no serán una de las cuestiones que se tratarán este jueves en la reunión entre los representantes del Gobierno vasco y del central en la Comisión Mixta del Cupo, el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha calificado el encuentro y los acuerdos que se derivarán del mismo de “muy importantes”.

En la reunión se aprobará la nueva Ley quinquenal del Cupo, que será “muy positiva para el conjunto de las instituciones de Euskadi”, ha señalado. Aunque el consejero ha rehusado dar “muchos detalles” sobre algo que todavía no se ha firmado, ha señalado que se ha alcanzado con el Gobierno central un “buen acuerdo, que considera ”muy positivo para el conjunto de las instituciones de Euskadi“. ”Queremos agradecer a todos los que han participado porque no es fácil llegar a este tipo de acuerdos“, ha señalado.

Según ha explicado, el acuerdo es de una Ley de Cupo para cinco años “de continuidad en términos financieros”, y el orden del día también incluye otras cuestiones, “algunas habituales” en las comisiones mixtas de concierto, y otras son modificaciones tributarias que responden a la concentración de nuevos impuestos, entre los que se encuentran los citados impuestos a los envases de plásticos y los gases fluorados. También se incluye el compromiso ya adquirido fuera de la Comisión Mixta del Concierto sobre el déficit de las instituciones vascas -Gobierno y las diputaciones-. “Hay un largo orden del día y creemos que es muy positivo porque cerramos compromisos que estaban pendientes del visto bueno definitivo”, ha concluido.

En concreto, se aprobarán el Cupo Líquido y las compensaciones financieras del quinquenio 2022-2026, la modificación del Concierto Económico Vasco, y otra serie de cuestiones fiscales y financieras. El PNV anunció el pasado 21 de octubre que había alcanzado un pacto con el PSOE, por el que los 'jeltzales' no enmendaban a la totalidad los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y el Gobierno del Estado se comprometía a renovar la Ley Quinquenal del Cupo en “los mismos términos y los mismos parámetros” que la existente en la actualidad, que mantenía el índice de imputación en el 6,24%, y que permitiría “asegurar políticas públicas de calidad” en Euskadi.