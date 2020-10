Euskadi sobre los confinamientos perimetrales: "Es una medida que tiene que demostrar que sea útil. No he visto una evaluación hecha por alguien serio"

Preguntado por la situación especialmente crítica de algunos puntos de Gipuzkoa y posibles nuevas medidas, el responsable del plan de vigilancia y control de la pandemia en Euskadi, Ignacio Garitano, ha cuestionado la eficacia de los cierres perimetrales que se aplican en Madrid, en Castilla y León o en otros muchos puntos. Aunque no ha descartado su aplicación en caso de necesidad -ya lo dijo también la consejera Gotzone Sagardui el fin de semana-, ha señalado que Euskadi superó brotes en verano con otro tipo de medidas. "Esa medida tiene que demostrar que sea útil [...]. No he visto una evaluación hecha por alguien serio", ha respondido Garitano.

Los casos activos de COVID-19 en Euskadi han crecido un 38% entre este jueves y este lunes. De 4.453 personas infectadas se ha pasado a 6.177 y de 9.842 personas en cuarentena por ser contactos estrechos a 13.273, según los datos que ha facilitado el propio Garitano. "Estamos en un escenario de transmisión alta del virus", ha asumido el portavoz del Departamento de Salud, que ha pedido a la ciudadanía que sea "estricta" y que evite actividades que impliquen "movilidad" o "concentración de personas".

En este contexto, Salud, a pesar de las reticencias de la consejera Sagardui, y del propio Garitano, ha aclarado finalmente que la medida estrella dentro de las anunciadas el pasado fin de semana para contener la expansión de la cadena de contagios será obligatoria. "En relación a la limitación de grupos de personas a un máximo de 6, se ha recogido como prohibición" y no como recomendación, ha explicado el Ejecutivo, que busca ahora la autorización previa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que llegará en un máximo de 72 horas, para poner en vigor estas restricciones. También afectan al aforo de la hostelería (50%), a su horario (medianoche como cierre) y a la clausura de jardines y parques infantiles (23.00 horas).

Por otro lado, el Departamento de Salud sí ha anunciado medidas especiales en dos áreas con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, Durango (Bizkaia) y Ordizia (Gipuzkoa). En ambos casos se harán cribados masivos, aunque la población diana es la que tiene entre 13 y 40 años. Durango y en su entorno es la zona de Bizkaia con más incidencia, mientras que en el caso de Ordizia es la primera localidad que vive un cribado por segunda ocasión tras haber protagonizado el rebrote más importante entre junio y julio, en plena campaña electoral. Osakidetza dará más detalles en las próximas horas -tales como los horarios o el lugar donde se harán las pruebas diagnósticas- pero existe un teléfono general de información: 900 20 30 50.

Osakidetza ya ha cerrado tres cribados en localidades o zonas. En Sansomendi (el barrio más afectado de Vitoria) aparecieron 28 positivos de 2.497 pruebas realizadas. En Azkoitia se hicieron 3.077 test y aparecieron 35 casos. Y en la vecina Azpeitia hubo 32 infecciones de 2.297 diagnósticos. En Irún y Beasain se realizaron pruebas PCR a estudiantes y profesores de dos centros, Txingudi y Txindoki, pero Salud no considera oportuno "entrar en detalles" sobre los resultados, aunque la positividad ha sido algo más alta, del entorno del 2%. Finalmente, ya se conoce que se han hecho 102 test rápidos de antígenos en Euskadi, los primeros, y que 11 han resultado positivos. En principio, se utilizan con sintomáticos y en centros hospitalarios, empezando por las Urgencias de toda la red de Osakidetza. Se pueden consultar aquí más detalles sobre la evolución de la pandemia en Euskadi.