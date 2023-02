Euskadi deriva el 5% de los servicios sanitarios a la privada y no ve necesaria la “exclusividad” de los médicos

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha explicado este viernes en el Parlamento Vasco que únicamente el 5% de los servicios sanitarios se derivan mediante conciertos a centros privados y que esa proporción “desciende en los últimos años”. “Nuestro modelo es mayoritariamente público”, ha apostillado en la Cámara, aunque ha puesto en valor también la red privada. Es “tan nuestra” como Osakidetza, ha afirmado.

Respondía Urkullu en la sesión de control al Gobierno a una pregunta de Elkarrekin Podemos-IU sobre la “exclusividad” que ve necesaria entre los médicos, particularmente entre los jefes de servicio. La coalición entiende que es una medida que podría paliar la escasez de personal y reducir las listas de espera, aunque siempre combinada con “incentivos y condiciones económicas adecuadas” para que la alternativa a solamente poder trabajar en una de las redes no sea la de descartar la pública. Así lo ha repetido Miren Gorrotxategi, su portavoz.

El lehendakari no ha considerado necesario legislar en ese sentido -de hecho ha ironizado que Unidas Podemos no lo ha planteado para el conjunto de España- y entiende que es un debate que, aunque haya brotado en otras comunidades autónomas como Navarra, “no se da en Euskadi”. Asegura Urkullu que limitar esta posibilidad supondría elevar los costes de personal para retener talento en “dura competencia” con la privada o, si no se logra, perder personal. “La realidad es que no hay profesionales suficientes” para asumir esos riesgos, ha enfatizado.