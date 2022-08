Euskadi hará “pedagogía” para que los vascos dejen el coche en casa y usen menos calefacción

El Gobierno vasco quiere convencer a los ciudadanos de la necesidad de tomar medidas urgentes desde el punto de vista individual para promover el ahorro de energía ante la situación de emergencia energética acelerada por la guerra en Ucrania. Unas medidas que pasan por introducir “cambios en la vida cotidiana”, que pasan entre otras cuestiones por “repensar” el uso del vehículo privado y reducir el uso de la calefacción, aire acondicionado y la iluminación. A la espera de que este viernes se conozca el primer borrador del Plan de Contingencia Energética de Euskadi, que el Gobierno vasco compartirá con los agentes sociales y sectores afectados y que enviará a los Ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico y de Industria, Comercio y Turismo, el Ejecutivo autónomo apuesta por intensificar la “pedagogía” para un mejor uso de los recursos naturales por parte de los ciudadanos.

La consejera de Desarrollo Económico Arantxa Tapia ya ha adelantado esta semana que el Plan de Contingencia Energética de Euskadi incluirá medidas de ahorro también para los consumidores privados y para el sector industrial. Precisamente, los hosteleros y comerciantes se quejan de que las medidas y las sanciones que fija en Decreto Ley del Gobierno central, vuelve a ponerse solo sobre estos ámbitos, que son los que más han sufrido durante la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19.

De entrada el Gobierno vasco ha anunciado este jueves a través del secretario general de Transición Social y Agenda 2030, Jonan Fernández, que el Ejecutivo llevará a cabo “pedagogía activa del ahorro energético como un compromiso cívico y concreto con la sostenibilidad”. Para ello realizarán diversas campañas para concienciar a la sociedad sobre la necesidad de introducir “cambios en la vida cotidiana” con el fin de reducir el consumo de energía. Entre otras cuestiones, “se invitará a repensar el uso del vehículo privado y a potenciar el transporte público”. También se recomendará reducir y “hacer más eficientes” los consumos en aire acondicionado, calefacción, agua caliente, energía eléctrica y electrodomésticos.

El Gobierno vasco compartirá el borrador de sus propuestas de ahorro energético con el resto de instituciones vascas, clústeres industriales, Confebask y Cámaras de Comercio, y tendrá el texto abierto a aportaciones hasta el 25 de agosto. Antes de esa fecha el Ejecutivo tiene previsto también reunirse con hosteleros y comerciantes por ser los más afectados en principio por las medidas del Gobierno central.

No obstante, las medidas vascas afectarán también al sector industrial vasco, gran consumidor de gas natural, y a transformar el modelo de movilidad, y en principio, no está previsto que incluyan sanciones. La consejera ha asegurado en diversas ocasiones que no cree necesario imponer multas. “En Euskadi hemos demostrado nuestro compromiso y hemos alcanzado logros sin ningún tipo de sanción. Las medidas incentivadoras en este caso pueden ser mucho más importantes que las sancionadoras”, ha señalado la consejera.

Según ha adelantado la consejera Arantxa Tapia el Gobierno vasco ya había previsto la entrada en vigor el 1 de septiembre de los compromisos obligatorios a adoptar desde las administraciones, que se anunciaron hace unas semanas, pero que quizá sea necesario ampliar el margen de actuación.