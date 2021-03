Euskadi movilizará 37.000 dosis de AstraZeneca a partir de la semana que viene e insiste en que no ha originado efectos secundarios

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), en la línea marcada por el Consejo Interterritorial que sienta al Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, ha informado de que retomará la próxima semana "previsiblemente" la administración de vacunas de AstraZeneca, un proceso paralizado súbitamente en la tarde de este lunes para esclarecer algunos casos de posibles efectos secundarios graves. Euskadi no concreta por el momento ni la fecha exacta del reinicio ni más detalles sobre las citas canceladas días atrás -1.580 ya fijadas y hasta 24.000 previstas-, aunque todo apunta a que será el miércoles cuando se retome la distribución de la vacuna de Oxford si el Consejo Interterritorial da la luz verde definitiva 48 horas antes.

Sin AstraZeneca, la media de vacunas diarias contra la COVID-19 que se administran en Euskadi cae de 9.000 a 4.000

En Euskadi no se habían detectado efectos secundarios de gravedad en las 53.110 personas que han recibido una dosis de AstraZeneca, ya que aún no hay nadie con los dos pinchazos. Se habían referido cefaleas, décimas de fiebre o dolores en la zona de la inyección, cuadros nada diferentes a los de otras vacunas. Estos viales se están empleando con profesionales de sectores considerados "esenciales" siempre que tengan menos de 55 años, ertzainas, policías nacionales y municipales, guardias civiles, bomberos y profesores, principalmente, y en fases posteriores se deseaba abarcar a transportistas o cajeros, entre otros. Ahora mismo son 37.090 las vacunas inmovilizadas y, en principio, todas se activarán en cuanto se pueda, ya que no se sigue la política de guardar el 50% para garantizar la segunda dosis. Se interpreta que los tres meses que separan ambos pinchazos hacen más efectivo ir avanzando el máximo posible con más personas.

De hecho, AstraZeneca había hecho que Euskadi haya ganado en velocidad después de semanas a la cola de todas las comunidades autónomas. El parón con el suero de Oxford ha hecho bajar de 9.000 dosis diarias a solamente 4.000 con Pfizer y Moderna. Este jueves, el Ministerio de Sanidad vuelve a enviar a Euskadi a la cola de todas las autonomías con un 70,9% de dosis administradas en relación con el total disponible. Son ocho puntos menos que la media española, 78%. Navarra, por ejemplo llega a un 80%. Son 69.823 las personas ya protegidas, es decir, las que han recibido la doble dosis de su vacuna. Es el equivalente al 3,20% de la población, todavía menos que los 164.780 que han dado positivo en toda la pandemia, que son el 7,56%.

En un breve comunicado tras conocerse la reactivación del suministro de AstraZeneca, el equipo dirigido por Gotzone Sagardui ha remarcado que Osakidetza "tiene capacidad para recuperar el ritmo de vacunación en cuanto se reactive". Además, ha subrayado que "en paralelo" no se ha detenido la inoculación de vacunas de Pfizer y de Moderna y que se han dado citas para las tres jornadas del puente festivo de San José. "El viernes, el sábado y el domingo [se llamará] a colectivos de personas mayores de 80 y 90 años y a profesionales sanitarios", ha explicado Salud.

