Euskadi ha perdido 12.000 autónomos desde 2009, 800 en el último mes

Euskadi ha perdido sólo en el último mes un total de 803 autónomos, en una sangría imparable ya desde la crisis de 2009. En ese año había 181.870 vascos inscritos en el régimen de autónomo de la Seguridad Social. En este mes de julio hay 168.938 autónomos, es decir 12.932 menos que 13 años atrás, y una cifra que vuelve a situarse en los peores momentos de la pandemia. La tendencia descendente se ha agravado con la crisis derivada del parón por la COVID-19, pero “todo indica que va a seguir”, señala Mikel González, representante de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA Euskadi).

Todavía hay datos más preocupantes. El 80% de las nuevas altas en autónomos no dura más de dos años, y alrededor de un 10% pueden ser 'falsos autónomos', es decir, trabajadores que realizan una actividad para una empresa de la misma forma que si fueran asalariados, pero “contratados en fraude de ley”, dice González, forzados por el empresario a hacerse autónomos para librar a la empresa del pago de cotizaciones, lo que “desvirtúa” las cifras reales de los autónomos y de la caída y crisis que atraviesa el sector. El representante de UPTA Euskadi advierte de que este porcentaje de 'falsos autónomos' hay que cogerlo con mucha cautela, porque es “difícil saber a ciencia cierta cuántos hay” y es un cálculo que realizan en base al aumento de este tipo de trabajadores en sectores como la construcción, el transporte o los servicios de paquetería. De hecho considera que la cifra podría ser todavía más elevada. “Lo que es cierto es que en este momento el número de autónomos refleja de forma muy parcial la realidad del sector”, señala, compuesto por pequeños negocios en con un solo trabajador, el dueño, o como mucho dos asalariados.

El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el decreto del nuevo sistema de cotización por ingresos reales para autónomos a partir de 2023. El decreto fue aprobado el pasado 26 de julio en el Consejo de Ministros, después de meses de negociación entre el Gobierno, los agentes sociales y los principales representantes de los trabajadores por cuenta propia. Se tramitará como proyecto de ley, por procedimiento de urgencia, por lo que podrá acordarse algún cambio en su recorrido por las Cortes. Este nuevo sistema de cotizaciones hará que los autónomos no coticen de forma mayoritaria por lo mínimo, lo que les desprotegía a la hora de cobrar la pensión o en el caso de ceses de actividades como se demostró durante la pandemia.

Mikel González considera que se trata de una medida “bastante positiva” que llevábamos reclamando desde hace cinco años. No obstante considera que tenía que ser más progresiva de forma que pagaran más los que más cobran. No obstante, considera que son muchos los problemas que tiene el sector que continúan sin tener una respuesta por parte de las administraciones. En este sentido considera que una prueba de que “hacerse autónomo” en estos momentos no tiene más que desventajas es el hecho de que la mayor parte de los negocios que se cierran no encuentran relevo generacional en los jóvenes. “Esto demuestra que la precariedad que viven los asalariados en estos momentos se está trasladando a los autónomos y sin legislación laboral que nos ampare”.