Euskadi registra el número más alto de positivos y de ingresos hospitalarios por COVID-19 desde noviembre

Hay que volver atrás en la serie histórica de la pandemia en Euskadi hasta el 25 de noviembre para encontrar una jornada con más casos nuevos de COVID-19. Este sábado el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha notificado 658 contagios, un 6,9% del total de las pruebas PCR y de antígenos realizadas. Estos datos confirman que el alto porcentaje de positividad -más del 5% ya es nivel de riesgo y Europa rebaja esos umbrales de seguridad al 3-4%- no desciende cuando se realizan más pruebas diagnósticas. En las últimas 24 horas fueron 9.504 los test, aunque todavía están lejos de la capacidad máxima exhibida en noviembre, 17.000 diarias.

En cuanto a la situación hospitalaria, los 63 ingresos en 24 horas son también el peor dato en semanas. En este caso, hay que ir al 12 de noviembre para hallar una cifra semejante. Asimismo, en la UCI, desde el 12 de diciembre el número de pacientes críticos no subía en cuatro, de 71 a 75. Es más, esta estadística no muestra que algunas de las camas que se quedan libres en intensivos no son precisamente por mejorías, sino por fallecimientos. Solamente en el hospital de Txagorritxu han muerto esta semana cuatro personas con COVID-19.

Por territorios, Bizkaia sigue presentando la situación más preocupante y ha registrado 354 infectados por 203 de Gipuzkoa y 95 de Álava, a los que se suman seis personas o de fuera o sin residencia conocida. Al ser fin de semana, no ha más indicadores sobre la evolución de la pandemia ni datos a nivel más local, pero ya este viernes Euskadi se asomaba de nuevo a la alerta naranja por alta transmisión comunitaria y, desde que se ha iniciado 2021, la incidencia no ha dejado de crecer. Como elemento comparativo, el día previo a la Navidad se hicieron casi las mismas pruebas (9.542) y los casos detectados fueron 427, 231 menos que los notificados este sábado. Son ya 122.561 los casos totales en Euskadi desde que se originó la pandemia.

Este lunes se agota el paquete de restricciones que entró en vigor el 12 de diciembre y que relajó las medidas más duras de la segunda ola, como el cierre de la hostelería. Incorporó algunas medidas de flexibilidad de cara a las celebraciones navideñas aunque, en puertas de la Nochebuena, se introdujeron algunos ajustes sobre todo de cara a final de año. En lo que va de semana el comité técnico que asesora a la mesa de crisis de la emergencia sanitaria (el denominado Labi) se ha reunido dos veces. Tras la primera cita, sentenció que no había motivos para la "alarma extraordinaria". Después de la segunda, celebrada este viernes, tampoco planteó nuevas medidas y aludió a que la velocidad del repunte es "contenida". Así se llegará a la reunión del Labi de este lunes, que deberá fijar la 'hoja de ruta' para las próximas semanas. En otras comunidades autónomas ya han adoptado decisiones más drásticas y la nueva ola de la COVID-19 es muy evidente en varios países de Europa como el Reino Unido.