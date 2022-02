Euskadi reivindica un 8M que acabe con los cánones de belleza establecidos

Romper con los cánones de belleza establecidos por la sociedad, con la hipersexualización y con la conceptualización cada vez más mercantil de los cuerpos de las mujeres y niñas, son tres de los retos que se encuentran tras la campaña del Gobierno vasco para este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujeres. Para ello, las protagonistas de la campaña son cuatro niñas que tratan de demostrar que aún se está a tiempo de evitar que las próximas generaciones sufran presión sobre sus cuerpos.

Ertzaintza y Policías locales se unen contra la violencia de género para proteger también a las que no denuncian

Saber más

"Esta campaña está dirigida a la sociedad en general, pero también en especial a las chicas jóvenes, para que a través del empoderamiento personal sean conscientes de su valor como seres humanos únicos más allá de su aspecto físico", ha explicado la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, que junto a la directora de Emakunde, Izaskun Landaida, han presentado este lunes la campaña en Vitoria.

El lema de la campaña es una pregunta que se hacen las propias niñas protagonistas de la misma. "¿En serio? ¿Es esto lo que queréis para nosotras?" Y el lema se cierra con el siguiente mensaje: "Estamos a tiempo de ofrecer a las niñas otro futuro, sin la presión sobre sus cuerpos y su apariencia". Según han explicado, "esta presión social no es nueva", pero su efecto se ha intensificado a raíz del uso de las redes sociales y la explotación mediática de los cuerpos de las mujeres en la televisión, el cine o los videojuegos.

La directora de Emakunde, ha recalcado que la cosificación y la sexualización de las mujeres aleja de verlas "como seres humanos", debido a que "reduce la empatía hacia ellas como personas" y las reduce a objetos. Algo que hace que se incremente la desigualdad y da pie "a que se den violencias más extremas contra ellas". "Hay que evitar a toda costa la deshumanización de las mujeres y niñas y su reducción a meros cuerpos. Los efectos nocivos para la salud de las chicas de esta exigencia sobre sus cuerpos, tienen consecuencias graves en muchos casos como la anorexia u otros trastornos alimenticios”, ha destacado.

Agresión sexual en Barakaldo

Sobre la noticia acerca de la agresión sexual que ha tenido lugar este fin de semana en Barakaldo y tras la que dos personas han sido detenidas y otras dos están siendo investigadas, Artolazabal ha asegurado que se "encuentran trabajando para que este tipo de situaciones no se produzcan" y que, por el momento, lo único que pueden decir es que "se han puesto en contacto" con el Ayuntamiento del municipio.

"Es cierto que en la medida en la que hay una mayor sensibilización y concienciación con respecto a estas cuestiones, afloran situaciones que quizás en otros contextos en los que no hay ese apoyo por parte de la ciudadanía ni las instituciones, este tipo de situaciones no aflorarían", ha indicado la consejera que ha destacado que "los datos evidencian que debemos seguir trabajando e implicándonos para la construcción una sociedad igualitaria en la que no quepa ningún tipo de manifestación violenta contra las mujeres", ha concluido, tras asegurar que desde el Gobierno vasco han querido trasladar todo su apoyo y solidaridad a la mujer agredida.