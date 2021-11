Euskadi triplica a España en contagios de COVID-19 entre los menores de 12 años

La tasa de incidencia de la COVID-19 en Euskadi entre los no vacunables, esto es, entre los niños de menos de 12 años, roza ya los 300 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Es decir, en este grupo de población se podría alcanzar en pocos días un nivel de alerta naranja. Es el triple de la media española, situada en 86,34, y el registro más alto en todas las comunidades autónomas. Hace siete días era de 163,17 y hace dos semanas de 135,69, según los informes de seguimiento de la pandemia del Ministerio de Sanidad, que analizan de la situación vasca a diario de lunes a viernes en una fase en la que Osakidetza ha decidido enviar solamente un boletín semanal los lunes.

La crisis del coronavirus: mapas y gráficos de su evolución en Euskadi

En las últimas 24 horas, Sanidad atribuye a Euskadi 285 nuevos positivos de coronavirus y 2.692 en los últimos 14 días. La tasa de incidencia general es de 121,23, la segunda más elevada de España después de la comunidad foral de Navarra, con 134,15. La media española está en 62,67. De las 19 comunidades y ciudades autónomas, la vasca continúa en el undécimo puesto en volumen de pruebas diagnósticas realizadas (PCR más antígenos) con 1.051,24, menos que la media de 1.111,19 de España y muy lejos de Navarra, en cabeza de esta clasificación con 1.856,27. Según estos datos, la tasa de positividad es del 5,77%, por encima de los umbrales que se consideran como indicadores de transmisión comunitaria.

En cuanto a los hospitales, según los datos del Ministerio de Sanidad hay 115 pacientes ingresados, 25 de ellos en estado crítico en la UCI. La ocupación es del 2,33% en planta y del 6,25% en las unidades de críticos. En las últimas 24 horas ha habido menos ingresos (17) que altas (21). En cuanto a las cifras de fallecidos, continúa habiendo una gran discrepancia de datos entre los de Osakidetza (4.816 decesos registrados hasta el 4 de noviembre) y los del Gobierno central (5.028).

En la Cadena Ser, la consejera Gotzone Sagardui ha insistido en la importancia de cumplir ahora las medidas básicas en vigor para no tener que recuperar restricciones ante este repunte de positivos. “Siempre hemos querido celebrar las Navidades. No se busca castigar ni fastidiar, pero seamos conscientes de que estamos en pandemia”, ha subrayado. Y ha recalcado que la probabilidad de acabar en el hospital si se contrae el virus es cuatro veces más alta para los no vacunados. Ha indicado también que la vacunación de la gripe está en niveles más altos que los de 2019, en concreto un 27% superado el primer mes de campaña.