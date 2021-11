Euskadi lanza un tercer aviso ante el repunte de la COVID-19 pero no concreta medidas

Domingo, primer aviso. Lunes, segundo aviso. Martes, tercer aviso. El Gobierno vasco, por boca de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha lanzado ante los medios de comunicación una nueva advertencia por tercera jornada consecutiva sobre el repunte de casos de COVID-19 en Euskadi, que ya llega a una tasa de incidencia de 118 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días y que ronda los 200 en el contexto concreto de Gipuzkoa. El argumentario es que toca actuar ahora para evitar un escenario de más restricciones en Navidad, pero no se ofrece a la ciudadanía ninguna concreción sobre qué medidas adicionales podrían adoptarse olvidado ya en mayo el estado de alarma y también tras haber sido desactivada por segunda vez la emergencia sanitaria hace ya un mes. "Hemos tenido días de 100, de 200 y hasta de 300 casos", ha advertido.

Sagardui, que no ha querido aclarar si considera que el final de la emergencia sanitaria a principios de octubre fue precipitado en vista de la subida de casos que se ha registrado, ha puesto toda la responsabilidad en los hombros de la ciudadanía. La titular ha asegurado que los brotes se están produciendo en los lugares en que se da una "relajación". "Donde no cumplimos las medidas", ha enfatizado. "Se aproximan fechas de celebración y todos deseamos festejarlas. Las medidas existen y sabemos cuáles son: higiene de manos, ventilación, evitar aglomeraciones y el uso correcto de la mascarilla. Actuemos hoy para poder celebrar mañana", ha repetido en varias ocasiones y en los dos idiomas oficiales.

La consejera, en todo caso, ha querido dejar claro que el escenario es radicalmente distinto que el que se vivía hace un año. En noviembre del pasado año se dieron las mayores tasas de incidencia de 2020 y se llegó a acordar el cierre de toda la hostelería. Ha recordado que en Euskadi el 90% de la población vacunable está ya protegida y que el riesgo de hospitalizaciones es "cuatro veces" menor para quienes tienen la pauta completa. El repunte de positivos -ha insistido- todavía no se refleja en los centros hospitalarios como en oleadas anteriores. Según los datos más actuales, hay 116 personas ingresadas con COVID-19 en la red de Osakidetza, 23 de ellas en estado crítico en la UCI. Sagardui, eso sí, ha recordado que esto no implica que no se esté tensionando la Sanidad pública, ya que se ve obligada a hacer más pruebas diagnósticas o a volver a activar a los equipos de rastreo, por citar dos ejemplos. "El peligro de que afecte al ámbito hospitalario crece", ha asegurado. En el Gobierno vasco, en todo caso, parece generar malestar que se sitúe a Euskadi como una de las zonas con más casos de España. Sagardui ha pedido que se analicen más indicadores que la incidencia y ha asegurado que la proporción de hospitalizados y UCI es más baja que la media española.

Sí que se ha hecho mucho hincapié en la importancia de la vacunación. Sagardui ha hecho un "llamamiento a quienes aún no se han vacunado" y, además, ha anunciado un envío masivo de SMS a personas contagiadas en agosto para recordarles que ya pueden pasar a recibir su única dosis. Ha explicado también que siguen las terceras dosis a los mayores e inmunodeprimidos a buen ritmo y que, en el caso del refuerzo a los que en su día recibieron Janssen, ha explicado que en 24 horas se han concertado "28.400 citas" de las que 6.356 ya se han traducido en vacunas. Tendrán que haber pasado tres meses desde la vacuna inicial o desde un positivo posterior para poder ser vacunado ahora. Todos los de Janssen pasarán ahora a Moderna. Por otro lado, ha indicado que Euskadi dispone de un protocolo específico para personas que acrediten una necesidad de viajar a países como Estados Unidos, que no aceptan como válido el tener una sola dosis por haber pasado la enfermedad. Podrán solicitar la segunda dosis.

La consejera ha confiado en que pronto pueda resolverse la posibilidad de vacunar también a los menores de 12 años. De hecho, todas las aulas cerradas por brotes de COVID-19 en el sistema educativo son en las etapas de Infantil o Primaria. Son 30 en Euskadi, 20 de ellas en Gipuzkoa y cinco en la localidad de Astigarraga, la que más incidencia tiene de toda la comunidad autónoma. Se han disparado los casos en una semana, según los datos aportados por el responsable de Educación, Jokin Bildarratz, aunque ha matizado que hace doce meses eran 192 las clases confinadas, más de seis veces la cifra actual. Con todo, ha asegurado que la subida de los contagios obliga a ser exigentes en el cumplimiento de los protocolos y, particulamente, en el control del uso de las mascarillas y de la ventilación, para lo que ha hecho una apelación directa a los centros escolares.