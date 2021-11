Urkullu pide "rigor" para llegar a Navidad sin más restricciones por la COVID-19

Desde una fábrica de Coca-Cola, el lehendakari, Iñigo Urkullu ha confiado este lunes en poder tener en 2021 una "feliz Navidad". Por ello, ha emplazado a la ciudadanía a que aplique tres 'p' en las próximas semanas, "prevención, paciencia y prudencia" que eviten un repunte de contagios de COVID-19 que obligue a adoptar nuevas restricciones. Este aviso de Urkullu llega solamente 24 horas después de que la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, diera la misma voz de alerta. En el caso vasco, los positivos aparecidos han subido un 40% en la última semana, la incidencia ya supera los 100 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días y el R0 y la tasa de positividad están de nuevo en parámetros negativos. Solamente la comunidad foral de Navarra tiene una incidencia ligeramente superior a la vasca, aunque realiza casi el doble de pruebas diagnósticas.

Urkullu se encontraba pronunciando un discurso sobre las bondades de la planta de refrescos de Galdakao, que cumple 65 años, cuando ha colado en medio de su intervención un mensaje de advertencia por el empeoramiento de la situación de la pandemia. "Hablando de responsabilidad, estamos asistiendo a un repunte de los casos de coronavirus en toda Europa, también en Euskadi. Está en nuestra mano revertir esta situación y evitar tener que adoptar nuevas medidas restrictivas. Hago un llamamiento a la prudencia. Prudencia significa cumplir con rigor las medidas en vigor, mascarilla, distancia social y evitar aglomeraciones de personas. Estamos a tiempo", ha recalcado el lehendakari. Y ha añadido: "Cumplir hoy las medidas nos va a permitir llegar con mayores garantías a la próxima Navidad".

Fuentes del Gobierno vasco entienden que la situación, por el momento, sigue "controlada". Es más, se cumple ya un mes fuera de la segunda de las emergencias sanitarias. El propio Urkullu señaló el viernes que la presión hospitalaria sigue estando "relajada" hasta el momento. De hecho, en la semana del 1 al 7 de noviembre hubo menos ingresos por COVID-19 que la anterior, aunque también más decesos. Constatan, sin embargo, que "Europa está en alerta roja" -el Reino Unido, Bélgica, Austria, Ucrania, Rumanía o Países Bajos tienen incidencias altísimas- y que "nadie puede asegurar que, a pesar de las vacunas, no vaya a llegar aquí también" una nueva ola. "Nadie está exento", insisten estas fuentes.

Urkullu, en este sentido, ha apelado a que las personas no vacunadas pidan cita y se protejan. Ha recalcado que hay edades "que están a un ritmo más bajo de pauta completa". Entre los veinteañeros, por ejemplo, la cobertura vacunal no llega al 80% y entre los treintañeros está al 82%. Ha confiado igualmente en que pronto haya decisiones que permitan vacunar a los menores de 12 años, para quienes hasta la fecha no hay fórmulas autorizadas.