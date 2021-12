Euskadi vacunará la semana que viene a 60.000 niños, pero no en los colegios

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha informado este jueves en Euskadi Irratia de que la campaña de vacunación del único colectivo pendiente, los menores de 12 años, arrancará la semana que viene con una primera tanda de 60.000 citas. Las siguientes dosis, eso sí, no llegarán hasta después de Navidad. El turno de llamamiento será por edad, de mayor a menor. Unos pocos menores de 12 años ya fueron vacunados por error, en concreto por tomar en cuenta el año de nacimiento y no la fecha exacta del cumpleaños.

Sagardui ha indicado que está descartado hacer esa vacunación en los centros escolares. Ha ofrecido tres motivos para ello. Por un lado, ha indicado que ya existe una red de centros en los que actualmente se lleva a cabo la campaña de vacunación tras el cierre de los grandes vacunódromos y que será allí donde serán convocados. Por otro lado, ha recordado que tienen que ir siempre acompañados de un progenitor o tutor para que dé la autorización. Y, finalmente, ha recordado que el inicio del proceso coincidirá con un período vacacional que tendrá cerrados los centros escolares.

La consejera ha recalcado que la fórmula pediátrica de Pfizer es segura ante las dudas que puedan tener las familias. Ha reconocido que "es verdad que los contagios se notan menos" en menores de 12 años pero ha destacado que cualquier infección "acarrea un riesgo" y que hay casos en las UCI pediátricas. Además, ha indicado que "es la protección de cada uno pero también la del prójimo", remarcando que cortar la cadena entre los niños supone proteger también a padres o abuelos.

En cuanto a la situación general de la pandemia, la titular de Salud ha admitido que los datos "suben y suben". En concreto, el último dato diario de contagios es de 1.385 y la tasa se sitúa en 770 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. En la UCI -ha explicado- habría unas 73 personas en estado crítico, a las que se suman otras 300 en planta. Sagardui ha admitido que no se prevé la llegada del final de la ola a corto plazo y ha denunciado la "relajación" de la ciudadanía en el cumplimiento de las medidas. "El pasaporte COVID no es la única medida [en los locales de ocio] hay que usar la mascarilla, mantener las distancias y garantizar la ventilación. No es solamente el pasaporte COVID", ha insistido.