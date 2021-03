Euskadi volverá a inspeccionar la venta de mascarillas desde la semana que viene, aunque ahora con capacidad sancionadora

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha informado este viernes en el Parlamento Vasco de que el Gobierno retomará desde la semana que viene el control de la venta de mascarillas higiénicas y FFP2. Aunque ya se han realizado campañas anteriores, la nueva oleada de inspecciones incluirá la toma de muestras en laboratorio para comprobar si la filtración prometida es real -antes solamente se analizaba el etiquetado- y dotará al Instituto Vasco de Consumo (Kontsumobide) de capacidad sancionadora.

El consejero Hurtado -en respuesta a una pregunta programada por su propio partido, el PSE-EE- ha puesto como ejemplo que el análisis de una marca de mascarillas “de rejilla” que prometían el filtrado del 90% de las partículas tenía, en realidad, una capacidad “del 15%”. Ha asegurado que, en coordinación con las autoridades sanitarias, el organismo con competencias de defensa del Consumo ha de revisar la venta de un producto esencial, porque es “una de las armas más efectivas” para controlar la pandemia aunque, en un inicio, incluso se despreciara su efectividad.

La campaña se iniciará este martes y se extenderá durante los meses de abril y mayo. En el último barrido, se detectaron irregularidades en el etiquetado del 69% de los productos a la venta en tiendas físicas y en el 100% distribuido en plataformas digitales. Las revisiones no incluyen los tapabocas de tipo quirúrgico, ya que son productos sanitarios y se revisan desde Salud y no desde Consumo. En aquella ocasión no hubo multas pero Hurtado ha afirmado que ahora las empresas ya “han tenido tiempo” para adaptarse.

En la misma sesión parlamentaria, la portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha afeado al Gobierno de Iñigo Urkullu los vaivenes en las medidas para controlar el repunte de la COVID-19. Iriarte ha recordado que esta semana se había descartado un endurecimiento de las restricciones y que “a las 24 horas” el criterio varió y se han propuesto confinamientos de ámbito municipal y reducción de horarios en el interior de la hostelería en localidades con tasas de incidencia por encima de 400 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. EH Bildu ha denunciado que la Administración ha de comunicar con claridad y margen de tiempo sus propuestas y ha lamentado que las restricciones no vengan acompañadas de ayudas a los sectores afectados.