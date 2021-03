Euskadi quiere confinar de nuevo los municipios con más incidencia y cerrar allí la hostelería salvo para desayunos y comidas

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha concretado ya cuál es su propuesta para endurecer las medidas contra la COVID-19 en Euskadi a partir de este viernes. El plan pasa por crear un nuevo sistema de semáforos para aplicar mayores controles en localidades con alta incidencia, entre ellas cierres perimetrales de ámbito local y limitar al máximo el horario de la hostelería para el desayuno (de 6.30 a 9.30) y la comida (de 13.00 a 16.30). La novedad es que la alerta máxima ya no será al superar la tasa de 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, sino al llegar a los 400. Actualmente Euskadi se acerca a los 250 y Álava es el único territorio en alerta naranja (más de 300).

Vitoria y Álava pasan también a nivel naranja de alerta y la pandemia sigue su escalada en Euskadi

Las medidas detalladas pasan por cierres municipales automáticos al llegar a ese umbral de riesgo (aunque con autorización para viajar a la localidad colindante para actividades deportivas o socioeconómicas) en el caso de pueblos y ciudades con más de 5.000 habitantes y en función de parámetros comarcales en los más pequeños, en los que las oscilaciones son mayores. Como el sistema anterior que suponía el cierre de la hostelería cuando se alcanza la tasa más alta fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, se ha optado por limitar la apertura en estos lugares con muchos contagios a seis horas y media en interior, concretamente en horario de mañana y al mediodía para servir desayunos y comidas. Es un modelo que ya aplicó Catalunya en otras fases de la pandemia. Otras medidas pasarían por limitar la práctica deportiva en interiores a grupos de no más de cuatro personas y sin uso de vestuarios -salvo si es una piscina- y por no permitir restauración en locales de juego. Euskadi también plantea cierres de ámbito provincial si todo el territorio histórico supera esa tasa acumulada de 400 y asume como normativa propia el acuerdo con el Ministerio de Sanidad y otras comunidades autónomas para prohibir las reuniones con no convivientes en domicilios.

La intención es que sea cada martes cuando se revise el listado de municipios afectados y no dos veces por semana, como en ocasiones anteriores. Los cambios entrarían en vigor cada miércoles. Se trata solamente de una propuesta, ya que la última palabra la tendrá este viernes por la tarde el Labi, la mesa de crisis de la emergencia sanitaria en Euskadi y que sienta al lehendakari, a varios de sus consejeros, a los alcaldes de las capitales, a los diputaciones generales y al delegado del Gobierno de España. No se concreta su vigencia, aunque en principio todas las medidas son indefinidas pero revisables en cualquier momento.

