Euskaltel afirma que la solución al ciberataque detectado ha sido “óptima” sin verse afectada la seguridad de clientes

El director de Euskaltel y director territorial corporativo de Grupo MásMóvil, Jon Ander de las Fuentes, ha afirmado que la solución al ciberataque detectado recientemente en el operador ha sido “óptima” y no se ha visto afectada, “en ningún momento”, la seguridad de sus clientes. En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Jon Ander de las Fuentes ha indicado que es la “gran amenaza” que tienen todas las grandes compañías desde hace unos cuantos años y “difícilmente” se encontrará una empresa en Euskadi que “no haya vivido esta situación”.

Según ha precisado, tienen un equipo, unos medios y unas capacidades “por encima de lo normal”, de manera que ha asegurado que la solución a este problema ha sido “óptima”. “Es decir, un servicio de primera necesidad, como en este momento es la comunicación, no se ha visto afectado en ningún momento y tampoco la seguridad de nuestros clientes ni de nuestro entorno. Evidentemente, cuando tú eres extorsionado y no atiendes las demandas, se mete ruido pero, lo digo sinceramente, nosotros estamos tranquilos”, ha dicho.

Según ha señalado, se ha avisado a los clientes o a las personas que podían estar afectadas por este ataque y se han puesto “las medidas para que no ocurra absolutamente nada”.

Jon Ander de las Fuentes ha indicado que a los clientes del mundo residencial no les ha afectado, pero sí a alguna empresa y sus responsables de seguridad “han agradecido y valorado muy bien cómo se ha reaccionado”.

Además, ha manifestado que es un proceso que está “bajo investigación” y tampoco tienen que “decir más cosas”, pero ha pedido tranquilidad. Tras indicar que no se han difundido datos por parte de los autores de ese ciberataque, ha asegurado que se ha especulado “mucho más de lo que realmente está ocurriendo”.

“Ello no quita para que estemos muy ocupados en evitar que algo que igual no hemos sabido medir correctamente esté ahí, pero pensamos que no es el caso y luego además, creo que para lo que ha sido, que ha sido bastante potente el ataque, la reacción ha sido fantástica”, ha precisado.

Por otra parte, ha destacado que Euskaltel tiene “una fuerza renovada” y tienen que demostrar que, aunque cambie el capital, tienen un proyecto “muy cercano, basado en la mejor tecnología posible y muy comprometido con dar el mejor servicio en el territorio”.

“Y seguimos ahí, lo estamos haciendo a pesar de los pesares, yo entré en Euskaltel en el año 2014 y ahora estoy viviendo mi cuarto consejero delegado y mi cuarta estructura de accionistas”. Esto no es bueno en las sociedades, pero bueno, cuando te acostumbras a vivir en esa volatilidad y en esa incertidumbre, aprendes mucho“, ha asegurado.

Jon Ander de las Fuentes ha manifestado que es una empresa que, en la actualidad, está “trabajando con intensidad y con muy buenos resultados”. Ante la decisión de MásMóvil de ubicar en Bizkaia un centro de I+D, ha asegurado que es una “gran noticia” y es “otro paso más en el tiempo que llevan con el grupo MásMóvil para demostrar que en Euskadi, desde Euskadi, se sabe y se pueden hacer muchas cosas”. “Tenemos el ecosistema necesario para impulsar una cosa que es la innovación, las nuevas tecnologías (...) Tenemos un saber hacer, tenemos 25 años de experiencia en un mercado y creo que hemos conseguido convencerles de que se dan todas las características para hacerlo”, ha añadido. Con este centro, según ha explicado, quieren garantizar tener “capacidad de generar la tecnología, el conocimiento” y puede servir para atraer talento.