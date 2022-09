No caben -ni quieren caber- en un sistema sanitario que no considera su cuerpo “saludable”, ni en una forma de ligar que sienta que su cuerpo no es atractivo. Tampoco en las expectativas que tienen sus madres hacia ellas, ni en la representación que hacen el cine y las series de los cuerpos como el suyo. Por todo ello, y para crear un activismo gordo que analice las políticas de los cuerpos atravesados por la gordofobia, cientos de personas se darán cita desde el 9 al 11 de septiembre en Gernika en las primeras jornadas gordas de Euskadi. “El cuerpo gordo ha sido y es entendido como un cuerpo feo, vago, inmoral y asqueroso y por eso no hemos cabido en muchos sitios. No hemos cabido muchas veces en el activismo, en el deseo, en los sistemas de salud y ya era hora de que nos alzáramos para decir que no cabemos, pero tampoco queremos caber en este sistema. Y también estamos que no cabemos por poder crear un espacio propio para la lucha y el disfrute”, explica Laura, una de las organizadoras del evento.

A lo largo de tres días activistas de todo el país analizarán a través de talleres, charlas y mesas redondas los efectos de vivir en un cuerpo gordo. La activista Mijo Lizarzaburu analizará “el sistema de salud gordófobo y el estigma de los cuerpos enfermos”, la experta en cine Patri Muñoz explicará la representación de los cuerpos gordos en los productos audiovisuales como películas o series e Itziar Reguero, junto a Lizarzaburu, hablarán sobre cómo influyen las madres en las personas gordas. También habrá talleres que analicen los cuerpos gordos en el deporte, la sexualidad, la política y el amor propio, entre todos. Eso sí, estos talleres serán exclusivamente para personas gordas. “La gordura es el eje. Invitamos a mujeres, bolleras, marikas o trans que quieran plantarse a la gordofobia. La obesidad sigue siendo en nuestra sociedad una aberración y un defecto moral y físico. Sin embargo, a pesar de atravesar las vidas de la mayoría, creemos que es necesario crear y proteger espacios para las personas gordas dentro de las 'gornadas'. Por ello, aunque las 'gornadas' sean abiertas, los talleres y algunas actividades concretas serán exclusivas para personas gordas”, advierten desde la organización, cambiando la “g” por la “j” a modo de juego de palabras.

“¿Qué entendemos por gorda?”, prosiguen, “entendemos por gordos aquellos cuerpos que han sido marcados y rechazados por la sociedad gordófoba. Enfermos para la sanidad por una cuestión de volumen, estéticamente feos y moralmente vagos y descuidados. La gordofobia afecta y la violencia estética afectan a todos los cuerpos, pero no de la misma manera, así que respetar los espacios exclusivos para los cuerpos gordos será fundamental”, insisten.

Una de las razones para tomar esta decisión, según aclara Laura, es que buscan crear un “espacio íntimo y seguro donde abrazar desde las lorzas hasta las heridas”. “Muchas de nosotras venimos de otros activismos y, hay ocasiones en las que no nos sentíamos del todo representadas. Empezamos a ver que existía un vacío cuando nos juntábamos y ahí vimos que era necesario crear algo centrado en los cuerpos gordos. Nos ha costado un poco pasar a la acción, pero lo hemos conseguido”, reconoce.

Más allá de los talleres, las actividades abiertas a todo el público incluyen bertsos, monólogos, comidas, cenas, conciertos y la posibilidad de dormir en el recinto, el espacio autogestionado Astra, en Gernika. También estará disponible para todos los asistentes una mesa redonda que tendrá lugar el sábado en la que participarán Magda Piñeiro, de Stop Gordofobia, Violen Maroto, de Komando Gordix y las creadoras de Ezin Kabitu, Mijo, Olaia y Nahia. Por último, el domingo por la tarde cerrará el evento un concierto de Aiora Rentería, vocalista de Zea Mays. Durante las jornadas se priorizará el uso del euskera, por lo que la mayoría de los talleres se realizarán en euskera, pero contarán con un servicio de traducción.