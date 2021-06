Francia vuelve a permitir vacunar a españoles que no tengan la residencia tras haberlo prohibido durante unas horas

Francia vuelve a permitir que ciudadanos españoles, residan o no en el país vecino, puedan recibir en el mismo alguna de las vacunas contra la COVID-19. Después de que este pasado fin de semana se hiciese público que en algunos vacunódromos de Francia no se exigía tarjeta de residencia o estar dado de alta en la seguridad social francesa, la avalancha de solicitudes desde España se multiplicó. Ante esta realidad, en algunas localidades próximas a la frontera con Euskadi como Biarritz, este lunes decidieron cortar el grifo, no así en otros municipios como Capbreton, a 60 kilómetros de Irún.

Euskadi ve "respetable" que los jóvenes pasen a Francia para vacunarse más rápido saltándose el protocolo de España

Saber más

En esta localidad, la mañana se ha vivido con incertidumbre. Si a las 8.30, según han explicado los responsables del centro de vacunación a elDiario.es/Euskadi, la prefectura de la región en la que se encuentra la localidad daba una orden para que se dejase de vacunar a los españoles sin residencia en Francia, minutos antes de las 11.00, volvían a recibir una llamada de la misma autoridad para que volviesen a aceptar a cualquier persona.

No obstante, los responsables del centro han explicado que no saben si esta nueva decisión se mantendrá más allá de hoy, o si por el contrario, las autoridades francesas volverán a restringir las vacunas. "Es algo que se tiene que solucionar entre los dos países. Hoy sí podemos vacunar, mañana no sabemos", han señalado estas mismas fuentes.

En nuestros especiales interactivos, se pueden consultar todos los datos sobre la evolución de la pandemia en Euskadi, sobre los positivos y fallecidos en todas y cada una de las residencias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y el avance día a día de la campaña de vacunación. También tenemos mapas con los brotes más destacados.