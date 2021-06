La consejera vasca de Salud elude pedir a los jóvenes que dejen de ir a Francia a vacunarse contra la COVID-19

La consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, ha explicado que el paso de jóvenes a Francia para adelantar su turno en Euskadi para recibir la vacuna contra la COVID-19 no responde al criterio básico vigente en España en la campaña, el de seguir estrictamente un orden de edad salvo en caso de trabajadores esenciales. Pero, preguntada al menos en cuatro ocasiones, tres en castellano y una en euskera, ha eludido lanzar un mensaje expreso solicitando a este colectivo que desista de hacerlo y se atenga a los protocolos marcados por Osakidetza. “Es una opción libre de cada uno ir al territorio francés”, ha señalado textualmente Sagardui, aunque ha dicho afrontar un tanto a ciegas esta polémica al no tener datos directos ni de las autoridades francesas ni del Ministerio de Sanidad, que tiene competencias en materia internacional.

De hecho, Sagardui ha recibido en medio de su comparecencia tras el Consejo de Gobierno la noticia de que se reactivaba la posibilidad de inmunizar a no residentes en vacunódromos como el de Capbreton, adelantada por elDiario.es/Euskadi. Allí se había recibido unas pocas horas antes la orden de parar, como se hizo en la jornada anterior en Biarritz. En medio de estas idas y vueltas, Osakidetza sigue sin concreciones de si quienes han recibido allí la segunda dosis podrán recibir también la segunda o si los certificados de vacunación y las historias clínicas recogerán esta información, ya que los sistemas no estaban previstos para situaciones como ésta. Además, Sagardui ha indicado que no tiene constancia de que esté ocurriendo algo similar en otras autonomías limítrofes con Francia, como Navarra, Aragón y Catalunya.

Críptica, Sagardui ha señalado que "si han decidido ir a Francia" a recibir una vacuna "será porque disponen de toda la información" relacionada con la dosis de recuerdo o con el denominado 'pasaporte COVID'. En todo caso, ha enfatizado que estos episodios no supondrán que haya un cambio del protocolo vigente. Mientras en Francia no hay un orden de edad establecido, en España sí. Situaciones que se están alegando como legítimas para acelerar la vacunación -como el ir de Erasmus- no están previstas en este momento.

Arrancan las citas para treintañeros esta semana y la segunda vuelta con AstraZeneca a sexagenarios

La consejera, en todo caso, ha querido enfatizar que la campaña avanza en Euskadi. Son dos las novedades. Por un lado, se ha adelantado una semana la segunda cita a personas de 60 a 69 años que recibieron a partir de Semana Santa la primera dosis de AstraZeneca, como han confirmado algunos afectados a este periódico. Por otro lado, Sagardui ha dado ya concreciones sobre el inicio de la siguiente franja de edad, la de las personas de 30 a 39 años. "Esta misma semana comenzarán las citas para menores de 40 años", ha anunciado, indicando que los pinchazos arrancarán "la semana próxima", justamente como se había prometido. Esto se debe a que siguen garantizados suministros abundantes. Llegarán 141.570 unidades de Pfizer, "la partida más numerosa hasta el momento", 23.900 de AstraZeneca y 6.200 de Janssen. No hay datos de Moderna.

Por otro lado, Sagardui se ha referido también al fallido estudio clínico para otra vacuna, Curevac, relacionado con Bayer. Con un 47% de efectividad, no tiene visos de que sea autorizada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), ha dicho la consejera. Por ello, ha indicado que se ha enviado un correo electrónico a los 2.000 voluntarios de Bizkaia y de Gipuzkoa que participaron en las pruebas de este preparado para indicarles que serán vacunados con otra marca si tienen más de 60 años. "En los próximos días se les llamará uno por uno por teléfono" para concretar la cita. En todo caso, les ha agradecido que hayan colaborado con el desarrollo de esta vacuna.

Asimismo, Salud ha informado también de que se continúa desarrollando el denominado 'pasaporte COVID' para que esté plenamente operativo el 1 de julio. Se ha establecido ya un nuevo sistema de acceso más sencillo, sin firma electrónica, que permite descargarlo metiendo el número de la tarjeta sanitaria o TIS y la fecha de nacimiento. Se envía un SMS al teléfono con un código que se ha de insertar para verificar la identidad. Además, se avanzar en la interconexión con laboratorios privados para sumar al QR las posibles pruebas que se hagan al margen de Osakidetza. Hay 52.068 personas que ya tienen su carta verde para poder viajar, aunque no son aún el 10% de los totalmente protegidos.

