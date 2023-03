Gobierno contra Gobierno: el área de Igualdad insiste con el 5 de noviembre festivo en Euskadi frente al 8 de marzo

Continúa el entuerto sobre el calendario laboral en Euskadi para 2024. La consejera de Trabajo y Empleo, la vicelehendakari Idoia Mendia, de la parte socialista del Ejecutivo, mantiene su propuesta de hacer festivo el 8 de marzo. Entretanto, el área de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, liderada por Nerea Melgosa del PNV, ha avalado este viernes la idea del Instituto de la Mujer (Emakunde) de proponer como efeméride feminista el 5 de noviembre, aniversario del día de 1933 en que las mujeres votaron por vez primera, en Euskadi y en España. Este organismo ha manejado catorce fechas y entre ellas no estaba la planteada por Mendia, que guarda silencio por el momento.

Según ha informado el Gobierno, Melgosa ha presidido este viernes, acompañada por la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, el plenario de la comisión consultiva de Emakunde, un “órgano de participación e interlocución de las asociaciones de mujeres de Euskadi”. “En esta reunión las representantes de las asociaciones de mujeres han ratificado por unanimidad su decisión de proponer la fecha del 5 de noviembre que conmemora la primera vez que las mujeres vascas votaron en 1933, como la fecha más idónea para ser elegida como festivo en 2024”, se puede leer en una nota hecha pública por el Ejecutivo.

Se ha recordado desde el Gobierno, al menos desde esta parte, que en estos debates “descartaron la posibilidad de proponer fechas como el 8 de marzo o el 25 de noviembre por preservar y proteger su carácter reivindicativo una vez que se consideró arriesgado declararlas como fiesta en el calendario laboral, en cuanto que podría frenar -más que impulsar- los objetivos feministas a los que se apuntan en estos días”. Es una posición que han verbalizado igualmente otros colectivos feministas pero que desautoriza claramente a la consejera que tiene las competencias en la materia, Mendia.

Según se ha indicado, “la decisión acordada por la comisión consultiva será enviada de forma inmediata al Parlamento Vasco, dando respuesta al acuerdo adoptado por el legislativo instando a Emakunde a liderar un proceso participativo sobre efemérides feministas”. Asimismo, “la decisión será enviada también de forma inmediata al Departamento de Empleo y Trabajo en el marco del período de alegaciones establecido hasta mediados del mes de abril”. Pero el área de Mendia insiste en que las alegaciones no permiten proponer nuevas fechas, sino simplemente decir sí o no a las que están sobre la mesa. Y si es que no, la alternativa será que sea no laborable el Día del Padre, el 19 de marzo, o el del patrón de España, Santiago, el 25 de julio, aunque ya es tradicional que sea fiesta en Vitoria. Entretanto, Melgosa “ha agradecido a Emakunde el trabajo realizado en la búsqueda de efemérides feministas”.