Educación avisa a las ikastolas: si no acatan las derivaciones dejarán a alumnos sin expediente y fuera del sistema

El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha roto su silencio tras el conato de rebelión de las dos grandes patronales de la enseñanza concertada en Euskadi, ikastolas y centros religiosos, que han amagado con no aceptar los repartos de alumnado salidos de la campaña de matriculación para el curso 2023/2024 en el que ha sido el primer año con medidas para evitar la segregación, que lleva años afectando de manera principal a la enseñanza pública. Bildarratz ha querido poner el conflicto en su contexto y ha afirmado que claramente más del 90% del alumnado que quedado adscrito al centro que eligieron como primera opción en los formularios. Además, les ha avisado de que cualquier conato de no acatar las derivaciones, como han plasmado por escrito las ikastolas, supondría dejar fuera del sistema a los alumnos, una grave ilegalidad.

En concreto, desde la tribuna del Parlamento, donde EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU han formulado preguntas sobre el sistema educativo en la sesión de control, ha señalado que ha habido 11.693 peticiones para entrar al sistema con 2 años y que en el 93,8% se ha admitido la primera opción elegida por las familias. En el 3,8% de los casos se ha ubicado a los niños en “alguno de los centros indicados” como opciones alternativas. Por lo tanto, únicamente 275 menores serán trasladados a otros colegios elegidos por la Administración. Y es porque solamente habían elegido una opción y no había un 'plan B' para ellos. Según Bildarratz, de 514 centros, apenas un 3,3% no han cumplido con el cupo de alumnado vulnerable que les corresponde y han dado pasos atrás en las medidas adoptadas para evitar la segregación. El 96,7% o ha avanzado o se ha mantenido en los estándares de integración.

Posteriormente, en una rueda de prensa, ha asegurado igualmente que ni los “órdagos” ni generar confusión en las familias permitirán avanzar en el desarrollo de los nuevos planes educativos. Como ejemplo, ha afirmado que cualquier ciudadano puede acudir a clases de Medicina pero que eso nunca tendrá valor académico. Si las ikastolas insisten en quedarse con los alumnos que no le han sido asignados, no tendrían expedientes y estarían a todos los efectos fuera del sistema. “No me tomo esto como un desafío pero todos deberíamos ser más prudentes”, ha emplazado Bildarratz, que ha insistido en que todos los años hay derivaciones, que los números de este año son similares a los de los anteriores y que aún hay un plazo abierto para reclamaciones hasta el 4 de abril. En todo caso, no ha contestado a la pregunta de si cree que los centros privados se han rebelado por ser el primer año con medidas específicas contra la segregación para todos los centros sostenidos con fondos públicos, lo que incluye a los concertados. Se ha limitado a señalar que se han de “responsabilizar” de “igual manera” con el porcentaje que les corresponda de alumnado vulnerable.

Por otro lado, Bildarratz ha anunciado que el Gobierno ha recibido ya el informe jurídico imprescindible para la redacción final de la nueva ley educativa, que acumula ya tres retrasos. Con la previsión de tenerla en abril para enviarla al Parlamento, se analizarán ahora todas las consideraciones de ese dictamen y se elaborará el articulado definitivo. En todo caso, el Ejecutivo ya admite que el calendario “aprieta” porque no sobra legislatura para lograr tener aprobada una de las iniciativas estrella.