El Gobierno de Urkullu aprobará su propuesta para captar fondos europeos el 29 de diciembre

Todavía no hay cifras definidas, pero el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, han explicado en el Parlamento Vasco este viernes que será el 29 de diciembre, en un Consejo de Gobierno ordinario, cuando Euskadi apruebe su relación de proyectos para obtener fondos europeos en el marco del plan Next Generation EU, diseñado como plan de choque contra los efectos económicos de la pandemia. La filosofía es que las ayudas no sólo sirvan para detener el golpe económico sino para dar cauce a proyectos estratégicos transformadores a medio y largo plazo, según han expuesto.

EH Bildu pide que la Comisión de Ética analice el fichaje por la empresa que contrató al exconsejero Darpón de otros dos cargos de Salud

Saber más

Euskadi ya elaboró un listado preliminar de proyectos en agosto y ahora Urkullu y Azpiazu, en la sesión de control al Gobierno que ha celebrado la Cámara, han señalado que se está ajustando en colaboración con una larga de agentes sociales y económicos, entre los que han citado a la patronal, los sindicatos, las universidades, las entidades financieras. La jefa de la oposición, Maddalen Iriarte (EH Bildu), ha criticado que no se cuente con el resto de formaciones políticas en el diseño de la principal palanca económica de los próximos años y que afectará a varias generaciones. “Este Gobierno tiene un margen de cuatro años y no está legitimado para hacer un plan tan profundo sin preguntar a este Parlamento”, ha lamentado Iriarte, cuya formación ya alertó de desequilibrios territoriales en el plan inicial y que se primaba a algunas grandes corporaciones.

Frente al pleno monográfico para aprobar resoluciones y orientar el documento que se enviará al Gobierno de España que demanda la coalición abertzale, Azpiazu ha señalado que comparecerá a petición propia en el Parlamento el 9 de diciembre para debatir sobre los fondos europeos con la oposición y Urkullu ha recordado la reunión que mantuvo en Ajuria Enea con Iriarte hace unas semanas y que EH Bildu le entregó un documento con 123 propuestas. “Tendrán oportunidad”, le ha señalado el lehendakari a Iriarte. No obstante, la portavoz de EH Bildu no ha salido convencida y ha utilizado unas palabras de Urkullu para criticar los planes sin consenso de Pedro Sánchez -“no acabo de comprender esta forma de proceder”- para criticar la actitud del Ejecutivo vasco. La portavoz en la comisión de Salud, Rebeka Ubera, también se lo reprochó a la consejera del ramo, Gotzone Sagardui, en torno a las medidas de gestión de la pandemia.

El elemento fundamental de la propuesta vasca aún no se conoce. Cuánto dinero se solicitará no está definido todavía. En todo caso, está previsto que España reciba 140.000 millones. Azpiazu, en el Parlamento, sí ha expuesto los ejes que tendrá que tener el programa, que se complementará con el plan de choque propio ya presentado y que se llama Berpiztu. El titular de Economía y Hacienda ha aludido a las renovables, a la movilidad sostenible, a la ciberseguridad, a los cuidados, a la calidad de los hábitats urbanos, a la digitalización, a la prevención de desastres naturales y al ‘reskilling’ o aprendizaje a lo largo de la vida. Ha defendido la colaboración interinstitucional y “público-privada”.

En la sesión de control al Gobierno, Urkullu también ha criticado que se propusiera una subida del impuesto al diésel. El PNV pactó con el Gobierno de Sánchez su eliminación del presupuesto. Según el lehendakari, pone en riesgo "miles" de puestos de trabajo del sector de la automoción en Euskadi. Asimismo, ha felicitado a Eva Ferreira por haber sido elegida como nueva rectora de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y ha agradecido la labor de Nekane Balluerka en el último cuatrienio.