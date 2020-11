El PP vuelve a sugerir irregularidades del PNV en la gestión de sus 'batzokis': "No conozco a ningún hostelero que lleve tanto tiempo investigado"

Después de la polémica del verano de 2014, el PP ha vuelto a sugerir, esta vez desde la tribuna del Parlamento Vasco, que existen irregularidades en la extensa red de establecimientos hosteleros que gestiona el PNV, los conocidos 'batzokis'. Lo ha hecho la parlamentaria Muriel Larrea en un debate sobre la afección al sector motivado por la pandemia y las últimas restricciones. "¿Cuántas veces durante cuántos años les ha pedido el Tribunal de Cuentas de España explicaciones sobre sus batzokis? Yo no conozco a ningún hostelero que lleve tanto tiempo investigado por la apertura de su local o por cómo lo adquirió o por cómo lo gestiona", ha espetado Larrea, que respondía así a algunas referencias de Iñigo Urkullu a presunto fraude fiscal en la hostelería o a la entrevista de Andoni Ortuzar en 'El Correo' en la que apuntaba al daño para el partido al tener un centenar de locales clausurados.

"Han sido injustamente vilipendiados al extender dudas, nada más y nada menos que el señor lehendakari, sobre la facturación de este sector. Eso, por supuesto, sin denuncia o investigación alguna. Las generalizaciones nunca son justas ni dejarse llevar por rumores o lugares comunes tampoco es una buena manera de actuar. Pero semejante insidia en boca de un responsable político es absolutamente inaceptable. Para acabar de arreglarlo, hace unos días el señor Ortuzar decía poco más o menos que los hosteleros son unos llorones y que no era para tanto, que el PNV sabe mucho del cierre de la hostelería, ya que tiene 100 batzokis cerrados y sin cobrar alquiler", ha enfatizado Larrea.

Larrea no solamente ha mencionado los reparos del Tribunal de Cuentas sobre las actividades mercantiles del PNV -que se referían más a otros negocios de tipo inmobiliario que ya se han ido liquidando con el paso de los años- sino que ha deslizado fraude en las sedes que gestiona el partido. "¿Ustedes tienen licencia de actividad en todos los batzokis? Es que, quizás, el señor Urkullu hablaba de irregularidades para el sector hostelero porque los primeros que no cumplen con la normativa o se fabrican las excepciones son ustedes mismos. Más de 40 años de competencia desleal y ahora esto. Para llorón vergonzante o, más bien, desvergonzado, el PNV", ha clamado.

"Ustedes se permiten el lujo de señalar a los hosteleros. Y no voy a hablar más del PNV, porque a mí quienes realmente me interesan son esas 65.000 personas dependientes del sector de la hostelería que en Euskadi están en estos momentos en dificultades económicas y que no saben cómo hacer frente al día a día de sus facturas. Si 65.000 personas siguieran teniendo ingresos y la seguridad que de que quienes gobiernan no les van a dejar caer, volverían a consumir en el comercio, los centros de estética, incluso, en la hostelería, que podría estar abierta si se hubiese llegado a otro tipo de negociaciones. De eso se trata, señores", ha seguido Larrea, que no ha conseguido votos para sacar adelante su moción. A cambio, PNV y PSE-EE -socios de Gobierno- han aprobado un texto alternativo que pide dar continuidad a las medidas paliativas ya puestas en marcha por el consejero del ramo, el socialista Javier Hurtado.

Desde la bancada del PNV, Unai Grajales ha llamado la atención de que el PP de "clases" sobre "negocietes" a otros partidos. El hemiciclo, a pesar de que no se ha mencionado, ha pensado en Gürtel en los papeles de Bárcenas. "Ha convertido esta tribuna en... ¡No sé cómo definirlo! En una charla de tasca, en un comentario de cuñado, de cuñada en este caso", ha replicado Grajales. "En fin, me pilla usted hoy de buen humor o especialmente pacífico, y no le voy a entrar a todas esas barbaridades que ha podido decir usted en relación a los batzokis", ha querido zanjar el representante nacionalista.