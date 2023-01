El Gobierno vasco afirma en el Parlamento que “desconoce” las reuniones en Qatar de Patxi López en 2011

“El Departamento de Seguridad desconoce la reunión por la que se interesa su señoría”. Con esta breve frase y sin más aderezos, el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, despacha la pregunta de EH Bildu en el Parlamento Vasco sobre un viaje oficial a Qatar en 2011 del entonces lehendakari, el socialista Patxi López. La coalición, coincidiendo con la celebración del campeonato mundial de fútbol masculino en aquel país, quiso conocer más detalles de los acuerdos alcanzados entonces por la delegación vasca, que incluían una posible colaboración en materia policial dada la experiencia vasca contra el terrorismo de ETA.

Aunque el viaje fue ampliamente publicitado y aunque existen vídeos, fotografías y documentos oficiales de las reuniones, Erkoreka ha optado por un escueta respuesta en la que no se da información alguna sobre el viaje a Qatar y sus derivadas. Cuando este periódico, días antes de la final entre Argentina y Francia, publicó la pregunta de EH Bildu, una fuente con altas responsabilidades en el área de Seguridad en aquel Gobierno de López no recordaba ni una sola acción vinculada a ese convenio firmado. Y otra fuente, ya de la etapa de Urkullu afirmaba también no haberse reunido ni encontrado nunca con autoridades cataríes en Euskadi.

Pregunto a Erkoreka por una información que aparece en Irekia y me dice que nada, que no sabe a que me refiero.



Le puse hasta el enlace:https://t.co/5QBq27YVhG



Antes que Seguridad, llevaba transparencia.

Menuda pasada. #Soberbia#PNVStyle#EreduPoliziala pic.twitter.com/mfiAdpZC0l — Julen Arzuaga Gumuzio (@julenaretakoa) 9 de enero de 2023

El promotor de la pregunta, Julen Arzuaga, portavoz en la comisión de Seguridad, ha mostrado su malestar en Twitter. “Pregunto a Erkoreka por una información que aparece en Irekia [la web institucional] y me dice que nada, que no sabe a qué me refiero. Le puse hasta el enlace. Antes que Seguridad, llevaba Transparencia. Menuda pasada”, señala Arzuaga, que acompaña el mensaje de etiquetas como “soberbia”. Fuentes de la coalición indican que solicitarán amparo a la Mesa de la Cámara, un órgano de cinco miembros en el que los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, tienen mayoría frente a la oposición. No es la primera vez esta legislatura en que los diferentes partidos se quejan de que el Ejecutivo no entrega toda la información a su alcance al Parlamento.

En todo caso, es conocido que a principios de 2011, hace ahora doce años, López y buena parte de su equipo realizaron una gira por el golfo pérsico. La parada en Qatar, un país del que se ponderaba su potencial económico y que era invitado a devolver la visita, permitió reuniones de los responsables vascos de las áreas económicas con miembros del “Ministerio Plenipotenciario” y citas del propio López con la jequesa Sheika Moat Bint Nasser Al Missned, con el príncipe heredero Sheikh Tamim Bin Hammad Al Thani o con el entonces ministro de Interior y luego primer ministro Sheik Abdullah Bin Nasser Bin Khalifa Al Thani. Las crónicas oficiales recordaban que López hizo entrega de una carta firmada por el entonces jefe del Estado, Juan Carlos I, para apoyar los negocios de empresas vascas y, sobre el apartado concreto del Mundial, se aludía a una posible “colaboración”. Ello, aparentemente, iba a lo “desembocar en reuniones entre ambos Ejecutivos para analizar esta materia”.