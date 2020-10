El Gobierno vasco convoca una mesa interinstitucional para crear un "plan de resistencia" para la hostelería, el comercio y el turismo

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, que forma parte de la pata socialista del Gobierno vasco de coalición, ha anunciado este miércoles en el Parlamento Vasco que ha convocado una mesa interinstitucional para "abordar un plan de resistencia" para tres sectores fuertemente castigados por la pandemia y que inician ahora otra fase de incertidumbre con el segundo estado de alarma. Este órgano sentará a varias áreas del Ejecutivo, como las de Trabajo, Gobernanza Pública y Economía, así como a representantes de las diputaciones y de las capitales.

Según ha explicado Hurtado, esta mesa se reunirá por vez primera la próxima semana para articular nuevas ayudas, para revisar los alquileres en sectores como la hostelería cuando los locales están cerrados o para desarrollar campañas de "sensibilización" y "puesta en valor" de la hostelería o del turismo. "Ya estamos trabajando en varias de esas medidas, pero consideramos fundamental hacerlo desde una visión amplia y de consenso, con las variantes que se pueden aportar desde diferentes instituciones. Por ello, convocaremos la constitución de esta mesa para la próxima semana, a la que llevaremos propuestas concretas y en la que esperamos abordar el plan de resistencia con una perspectiva de cogobernanza", ha explicado Hurtado en su estreno parlamentario de la legislatura, una primera ronda de comparecencias que están haciendo estas semanas todos los miembros del Gobierno de Iñigo Urkullu.

Hurtado asegura haber asumido una cartera especialmente golpeada por la pandemia. Desde esta semana, además, no se permite la salida por motivos de ocio fuera del municipio de residencia y el aforo de hostelería queda en un 50% en el interior y un 100% en terrazas, con un horario ajustado al toque de queda a las 23.00 horas. "El 65% del sector de la hostelería ha estado afectado por un ERTE. En turismo la cifra ha sido un 41% y de un 21% en comercio. Los tres sectores han sumado más de un 44% del total de ERTE en Euskadi", ha señalado el consejero, quien se ha sumado en las últimas reuniones a la mesa de crisis de la emergencia sanitaria ya que muchas de las medidas afectan a estas áreas. "Incluyo entre uno de los ejes fundamentales de nuestras políticas este apoyo al sector. [...]. Y siendo un aliado para el sector. En mí siempre encontrarán apoyo y trabajo conjunto y coordinado", ha prometido Hurtado, que ha explicado que ya está manteniendo contactos frecuentes con los agentes sociales desde que accedió al cargo en septiembre.

Menos Amazon y más comercio local

Por otro lado, según ha explicado Hurtado, el estado de alarma ha forzado a posponer la campaña del bono turismo -que incentiva el consumo en el sector con descuentos impulsados por la Administración- "hasta que la situación se estabilice y la movilidad sea más fluida". "Lo que haremos será ampliar el plazo de adhesión de las empresas hasta finales de noviembre y ampliaremos el plazo para usar el bono hasta mayo de 2021", ha indicado. "Sí mantendremos los plazos del Bonodenda para los comercios, ya que creemos que al no depender tanto de las visitas externas su impacto será positivo y contribuirá a paliar los efectos de la pandemia en sus ventas", ha aclarado sobre la otra campaña de incentivos en marcha.

En este escenario de crisis, Hurtado también ha apelado a la ciudadanía con un mensaje muy contundente para que cambie sus hábitos de consumo y prime el comercio y la hostelería locales frente a Amazon. "Hemos visto lo que ha supuesto, durante el confinamiento, no contar con los comercios, bares o restaurantes de nuestras calles [...]. No podemos permitir que se cierre la tienda o cafetería de nuestra calle si en nuestra mano está hacer que pueda continuar. Si ahora más que nunca necesitamos los servicios esenciales, no los perdamos para siempre por consumir en plataformas que ni siquiera tributan aquí. Sin impuestos no hay comercio local, pero tampoco sanidad ni educación. Muchas personas han visto también mermados sus ingresos o sus salarios, pero no es el caso de todos, y debemos incluirnos los aquí presentes. Tenemos que consumir en el comercio y la hostelería locales. Si queremos que la frutería de nuestra calle, la librería de la esquina o el bar que pone nuestro café favorito sigan existiendo, somos los primeros que tenemos que apoyarlos. Tenemos, por ello, una doble responsabilidad, el cómo consumimos, cuánto, pero sobre todo dónde compramos, determina el futuro que queremos construir", ha remarcado.