Los confinamientos municipales en Euskadi no impedirán viajar para visitar a los mayores en residencias

Los confinamientos dentro de los municipios decretados por el Gobierno vasco en el marco del estado de alarma no impedirán los viajes para realizar visitas a las residencias de mayores, según han aclarado las diputaciones de Bizkaia y de Gipuzkoa basándose en la salvedad pensada para el "cuidado" de ancianos, enfermos o dependientes. Álava no se ha pronunciado al respecto pero no realizará ningún cambio en su política de visitas, por lo que 'de facto' también permitirá estos desplazamientos.

Desde Gipuzkoa se ha recalcado que esas visitas son "imprescindibles" para los residentes y ha remarcado que "se seguirán realizando extremando todas las medidas". "Son fundamentales para su bienestar emocional", abunda desde Bizkaia. Donde no han coincidido estas instituciones es en la comunicación de la medida. Gipuzkoa ha optado por una circular "a todos los centros" para que no pongan pegas a quienes viajen hasta las residencias para una visita y Bizkaia, en cambio, ha enviado un SMS a 7.000 familias que se registraron en un sistema de alertas sobre la situación en los centros de mayores.

Por otro lado, las diputaciones han notificado tres fallecimientos más en las residencias vascas en las últimas 48 horas, una persona en Bizkaia y dos del centro Alai-Etxe de Donostia, en Gipuzkoa. Con ellos son ya 141 los mayores que han muerto con COVID-19 desde que se iniciara la segunda ola en agosto y se suman a las 619 defunciones de la primera ola, según las estimaciones de elDiario.es/Euskadi. De los 760 fallecidos, 374 eran de Bizkaia, 205 de Gipuzkoa y 181 de Álava, donde también murió un trabajador de la residencia Caser Alto del Prado de Vitoria y una persona usuaria de un centro de día.

Aunque no haya un dato oficial, los casos totales en las residencias rozan ya los 5.000. Las estimaciones a la baja apuntan a 4.791, pero no están sumados la gran mayoría de profesionales infectados por falta de información. 3.030 de los casos se han concentrado en Bizkaia, donde sí hay un cálculo más aproximado de la afección del coronavirus entre los gerocultores.

En este momento hay 20 focos activos en las residencias. Diez de ellos están en Gipuzkoa, el territorio con mayor incidencia en esta fase de la pandemia y los otros se reparten a partes iguales entre Bizkaia y Álava. En Bizkaia hay 137 mayores y 88 profesionales infectados, según la última actualización de datos, una cifra de casos activos de nuevo al alza (11 y 6 positivos más en 48 horas, respectivamente).

En Gipuzkoa son 72 los mayores con COVID-19 y en Álava la cifra de casos activos no alcanza la docena. De hecho, la Diputación ha dado por controlado ya el brote de la vivienda comunitaria Florida-Etxea, donde contrajeron el Sars-Cov-2 11 de los 12 usuarios y fallecieron 3. En este territorio el foco más importante es del centro Pablo Neruda de Vitoria, con seis casos entre los mayores y dos entre el personal. Con muchos más casos activos están Lamourous o Alai-Etxe, ambas en Donostia. En esta última se han registrado ocho decesos. En el caso de Bizkaia, con 20 mayores enfermos, el punto más crítico es Aitzea, ubicada en Gamiz-Fika. La Diputación de Gipuzkoa, por otro lado, ha ofrecido el dato de que ha realizado 3.825 PCR a 1.730 mayores y 2.095 gerocultores. Desde julio, en la segunda ola, son ya 32.171 las pruebas diagnósticas acumuladas para una red con 5.425 plazas.

