El Gobierno vasco enmarca la subida de la criminalidad en los delitos informáticos

El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha presentado este lunes en el Parlamento Vasco la memoria de criminalidad correspondiente al año 2022 y que recoge los datos de la Ertzaintza y de los cuerpos de Policía Local. Aunque algunos cuerpos municipales no han ofrecido sus datos, Erkoreka ha destacado el avance de los ciberdelitos. Adquirieron importancia en el confinamiento, donde se desplomaron los delitos ordinarios, y “continuaron su avance” después ya sin restricciones. La Policía autonómica ha constatado, por ejemplo, un 41% de subida en relación a 2019, antes de la llegada del coronavirus. Ya representan casi el 20% del total de casos conocidos, cuando eran el 12% tres años atrás.

“Mientras las estafas presenciales tienen un incremento mínimo, las 'online' se han disparado. La estafa se está digitalizando a una velocidad inusitada”, ha afirmado como ejemplo Erkoreka en la Cámara, que ha indicado que la Ertzaintza está realizando campañas de prevención para un uso más seguro de las nuevas tecnologías. “Sin la influencia porcentual de los ciberdelitos en la globalidad delictiva, el aumento delincuencial en los últimos años sería sensiblemente menor”, se puede leer también en el informe presentado.

Erkoreka no ha orillado el debate abierto en las últimas semanas fruto de un supuesto incremento de la inseguridad en las calles, algo motivado por incidentes con armas blancas como el asesinato en Donostia en Navidad o los heridos en una discoteca de Vitoria. Y ha afirmado que esa “percepción social” se muestra en la subida del 35% de los “robos con violencia”. “Son muchas las reflexiones que se han hecho en las últimas semanas. Y no quiero restar importancia al fenómeno. Pero me parece importante precisar que representa el 3% de los delitos cometidos en Euskadi. Para ser exactos el 2,63%. El incremento, siendo elevado, son 919 incidentes concretos más de 133.000. Nos ocupa, pero hay que situarlo en su verdadera dimensión”, ha indicado el titular de Seguridad.

Suben también un 57,04% desde 2019 los delitos de odio. Si bien Erkoreka ha recordado que ello se explica también por la “reducción de la criminalidad oculta”, es decir, porque ahora se denuncia más. Han sido 435 casos en 2022 por 277 del año anterior y 105 en 2019. De ellos, 224 fueron incidentes relacionados con la xenofobia o el racismo, 94 con la identidad sexual y 68 vinculados con los pinchazos que se denunciaron el pasado verano y que también fueron tipificados como delitos de odio. En cuanto a la violencia de género, hubo 3.407 mujeres víctimas en 2022 por 2.932 del ejercicio anterior.

En cifras globales, la tasa general de criminalidad es de 60,68 casos por cada 1.000 habitantes, por 55,03 de 2019. Es una subida del 5,65%. Sube a 65,62 puntos en Bizkaia y es menor que la media en Gipuzkoa y en Álava. Por localidades, Bilbao llega a 97,12, Donostia a 77,69 y Vitoria a 62,51. Erkoreka ha tratado de hacer ver que en la mayoría de los municipios -los menos poblados- no se aprecia una subida de la criminalidad.

Erkoreka ha querido destacar que “el año pasado el 83% de los casos de violencia machista” fueron esclarecidos. Sin embargo, no aparece esa estadística para el conjunto de datos. De hecho, desde la oposición han criticado la presentación de datos por ser una fotografía deliberadamente retocada de la realidad, según ha indicado Luis Gordillo, portavoz de PP+Cs. “Hay buenas noticias más allá de la percepción social y de campañas de corrientes políticas e intereses empresariales de la seguridad privado”, ha puntualizado Elkarrekin Podemos-IU sobre la caída de asaltos a viviendas.