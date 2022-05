Gómez de Segura toma el relevo de Seijo al frente del principal sindicato de la Ertzaintza apelando a la “continuidad”

El sindicato policial Erne, el principal de la Ertzaintza y con 4.300 afiliados sumados también casi 600 de los cuerpos locales, ha completado este miércoles su undécimo congreso en el palacio Euskalduna de Bilbao. El cónclave ha supuesto la despedida adelantada por este periódico después de 16 años al frente de la organización de Roberto Seijo, toda una institución en sí misma en la Policía vasca, y la toma de posesión de Sergio Gómez de Segura, de 48 años, agente de Tráfico y anterior responsable de Erne en Álava. Fue elegido por unanimidad en la sesión de este martes del congreso. Uno y otro, que se han fundido en un abrazo en el momento del traspaso forma de poder, han coincidido en apelar a la “continuidad” y al “futuro prometedor” de la central, que lleva veinte años continuados imponiéndose en las elecciones de la Ertzaintza pero que en la última convocatoria vio acercarse a su competencia más directa, Esan.

La Ertzaintza cumple 40 años como el gran símbolo del autogobierno vasco

Saber más

Seijo, al que sus colegas han homenajeado con un vídeo y al que han considerado un 'one club man', como se honra a los futbolistas que nunca cambian de camiseta en su trayectoria deportiva, ha ofrecido un discurso con citas a Borges, recuerdos de la amenaza de ETA y un sentimiento de “orgullo” de haber formado parte de la junta rectora de Erne desde 1996 y siendo su cara visible desde 2006. Ha defendido una Ertzaintza “civil” y no “pseudomilitar”, “democrática”, “euskaldun” y “al servicio de la sociedad vasca” en todo momento. Ha asegurado que ha llegado a acuerdos cuando tocaba pero que también ha estado en la pancarta y en la “denuncia pública” cuando no era posible. “Esto es más que un sindicato, es una segunda familia”, se ha despedido Seijo, aclamado con los compromisarios e invitados en pie, entre los que se hallaban su esposa y su hija. Un dueto musical ha interpretado el 'My way' de Frank Sinatra. El ya exlíder de Erne, en todo caso, continuará hasta su jubilación dentro de veinte meses como miembro raso de la junta rectora para facilitar la transición.

Gómez de Segura, que tendrá una mujer como vicesecretaria general, Marina de la Hera, ha hecho un primer discurso público brevísimo y lo ha arrancado haciendo una fotografía del auditorio como recuerdo para la posteridad. En un encuentro posterior con los medios de comunicación, sí ha dicho sentirse “con muchos ánimos” para afrontar el cuatrienio 2022-2026 “arropado por un equipo de trabajo” y con el gran lema de “mejorar las condiciones de los compañeros”. Ha confiado en “mejorar” la interlocución con el actual Departamento de Seguridad de Josu Erkoreka. De hecho, en la apertura de la sesión de este miércoles han estado la directora de la Ertzaintza, Victoria Landa, y la viceconsejera Miren Goitia Gabiola. Sobre la situación de la seguridad pública en Euskadi, ha planteado la necesidad de revisar la planificación de “grandes eventos” que acaban en “desórdenes públicos” y de invertir en “material” y “formación”, “también en las Policías Locales”. Y ha añadido apelando a la fortalece del buque cuyo timón asume: “Seguimos siendo el sindicato mayoritario [...]. No nos gobierna nadie. Nos gobernamos nosotros mismos”.

En el congreso han ofrecido una ponencia el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, y del actual ocupante del cargo, Iñaki Subijana. Ibarra, que ahora preside la comisión de nuevo cuño que analiza las actuaciones policiales, ha apelado a la “sostenida exigencia de transparencia en el funcionamiento de las organizaciones policiales”. Subijana, de su lado, ha cuestionado la publicación de informaciones sobre investigaciones en medios de comunicación y ha defendido situar a la víctima en el centro de los procesos judiciales. Entre los asistentes se encontraban también el decano de jueces de Bilbao, Aner Uriarte, y la magistrada Ana María Martínez Navas.

Calum Steel, de la organización europea EuroCop, se ha referido al cambio climático o la guerra de Ucrania y la crisis de refugiados como retos también para las fuerzas de seguridad. Han acudido también al congreso de Erne el SUP de la Policía Nacional, el SPC de los Mossos d'Esquadra, el SPF de la Policía Foral de Navarra, la AUGC de la Guardia Civil -que ha recordado que estos agentes no tienen derecho a sindicarse por la estructura militar de esta institución-, el SVPE, la UPLBA de Andalucía, UGT y Satse. No estaban los otros sindicatos de la Ertzaintza. En el plano político, solamente ha acudido una delegación del PP.