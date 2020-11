Gorrotxategi le pide a Urkullu que acompañe de medidas sociales y económicas las nuevas restricciones para frenar la pandemia

La portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha trasladado este viernes al lehendakari que su formación está dispuesta a "arrimar el hombro" y a apoyar las últimas medidas restrictivas aprobadas por el Gobierno Vasco, pero cree que junto a ellas deben arbitrarse otro tipo de medidas sociales y económicas "para que las personas que sufren las consecuencias de las restricciones, puedan llevar a cabo una vida digna". Gorrotxategi ha comparecido ante los medios de comunicación tras mantener una reunión en el Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria, con el lehendakari dentro de la ronda de contactos que Iñigo Urkullu ha iniciado con los partidos políticos.

Según ha destacado y recoge Europa Press, la reunión se ha desarrollado "en términos cordiales" y la portavoz parlamentaria ha hecho una valoración "muy positiva" del encuentro. "Ambas partes hemos mostrado nuestra disposición a la colaboración y al trabajo en común", ha subrayado. No obstante, espera que "esta disposición al trabajo en común se materialice en cuestiones concretas y que sea de verdad en este sentido". "No es un buen augurio enterarnos por la prensa de las medidas que el Gobierno Vasco va a adoptar y que se han contenido en el decreto que después sí, el lehendakari ayer por la noche, me envió", ha indicado.

La portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU ha subrayado que su formación "no es la oposición y irresponsable de Vox y del PP en el Congreso", sino que quiere ser "una oposición responsable" que apuesta por "trabajar por el bien común de Euskadi". "Estamos dispuestos a arrimar el hombro y además, asumimos la importancia de tomar medidas, aunque sean restrictivas, aunque sean difíciles de aceptar en nuestra vida cotidiana, pero somos conscientes de que la situación de la pandemia así obliga" ha señalado.

Asimismo, ha afirmado que todas las restricciones "están basadas en criterios científicos y sanitarios", por lo que ha trasladado al lehendakari que las van a apoyar. "Vamos a ayudarle a implementarlas y a que puedan llevarse a cabo de una manera eficiente", ha subrayado. Sin embargo, cree que junto a estas medidas "de carácter restrictivo", cree que "deben arbitrarse otro tipo de medidas sociales y económicas" para "garantizar las condiciones materiales mínimas para que las personas que sufren las consecuencias de estas restricciones, puedan llevar a cabo una vida digna". "Esta es una responsabilidad que compete a los poderes públicos y en especial al Gobierno", ha señalado.

Tras reiterar que su formación apoya las medidas, ha avanzado que lo quieren hacer "de manera propositiva" y le ha presentado al lehendakari un documento con 19 propuestas para "acompañar a las medidas sanitarias que se proponen". Gorrotxategi ha destacado que el documento incluye propuestas como la necesidad de que haya servicios y recursos de atención psicológica y psicosocial para el conjunto de la población, y que se garantice la intervención integral para las mujeres en situación de violencia machista.

También pide ayudas "directas y suficientes" a trabajadores, autónomos y pymes que "se ven más afectados por las medidas restrictivas", la suspensión de los lanzamientos de la primera vivienda mientras dure la segunda oleada y no haya alternativa habitacional, y que se impulse la digitalización de la Administración. Como medida que engloba a todas las propuestas, Gorrotxategi ha trasladado al lehendakari la necesidad de que se constituya una Mesa para la Reconstrucción de Euskadi en la que puedan estar presentes agentes políticos, sociales, sindicales y académicos. "Tenemos la convicción de que este grupo plural tiene más capacidad para vislumbrar las necesidades, no ya sanitarias, sino también económicas y sociales, necesarias para llevar a cabo todas las medidas de carácter sanitario", ha señalado.

La portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU ha explicado que sus propuestas han sido "bien" acogidas por el lehendakari, aunque le ha recordado que "existe interlocución" con agentes sindicales y sociales. "Yo he insistido. Sí es verdad que existen espacios formales en los que la interlocución es posible, pero no existe un trabajo en común, no existe un espacio en el que se pueda trabajar en común para afrontar la crisis de la pandemia", ha defendido. Preguntada por la situación del sector hostelero tras el cierre decretado desde este sábado, Gorrotxategi ha recordado que han propuesto "ayudas directas", ya que "son unos de los principales afectados, a nivel económico" y también ha planteado "otras ayudas" como el aplazamiento o el fraccionamiento de los pagos de impuestos y del alquiler.