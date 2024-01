Gutun Zuria, el festival literario de Bilbao que rompe la frontera entre las artes y entre quien lee, escribe y produce libros

Hay artistas que escriben libros y a la vez componen música. O editan novelas y hacen escultura. O traducen y producen literatura. También hay lectores que aprenden y se atreven a escribir. O escritores que tras una larga carrera frente a la máquina de escribir o el ordenador deciden saltar a la producción literaria. Y en medio de todos ellos está Gutun Zuria, el festival literario de Bilbao que se celebrará en Azkuna Zentroa entre el próximo 27 de febrero y el 2 de marzo y que busca romper con las fronteras que tienen las corrientes artísticas, pero también con esas fronteras entre quien lee, escribe y produce literatura.

“Siempre estamos hablando de qué modelo de festival nos interesa. Sabemos que estamos en una cultura estandarizada que solo requiere un hito detrás de otro. Nosotros como festival sabemos que una inauguración es un hito, pero intentamos que eso se mantenga no solo como una marca de festival, sino como un modo de actuar en la cultura. Por eso es un festival expandido, porque se mantiene y se sostiene durante todo el año con la idea que siempre ha tenido el festival que no es un festival que repita el sistema de la literatura, sino que incluye los sistemas de la escritura. Eso es importante porque rompe las fronteras entre quien lee, quien escribe y quien produce los libros. También rompe la frontera entre las artes. Esto no es un hobby, somos reflejo de una cultura del siglo XXI multitarea donde autores y autoras no solo se pueden quedar en un espacio, un género o un territorio de la cultura, sino que actúan en varios, incluso en la gestión de esa cultura”, ha explicado el ensayista, crítico de arte y comisario de exposiciones que asesora al festival, Iván de la Nuez, durante la presentación de Gutun Zuria celebrada este martes.

A la presentación no ha podido acudir el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, por la operación de cadera que le han realizado, pero ha sido sustituido por la alcaldesa en funciones, Amaia Arregi, que ha destacado que el festival “brinda espacios de charla y reflexión cada vez más necesarios en nuestra sociedad y en todos los ámbitos”. “Gutun Zuria abre una conversación desbordada, 'Berba dariola', la reflexión sobre el valor de la comunicación abierta”, ha señalado, en referencia al lema de esta edición, 'Berba dariola', una conversación que nunca acaba.

“En esta conversación desbordada más de un centenar de creadoras y creadores, cuya diversidad muestra el paisaje literario actual, participan en un intercambio múltiple de las artes y la literatura, la escritura y la imagen, las editoriales y las librerías… Un cruce de prácticas e inquietudes que son la esencia del Festival”, ha explicado el director de Azkuna Zentroa, Fernando Pérez.

El premio BBK Gutun Zuria Bilbao, en forma de makila de honor que se entrega cada año será para la escritora Mariasun Landa, a la que han descrito como la “gran renovadora de la literatura infantil y juvenil en euskera” y para el dramaturgo Juan Mayorga, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2022, quien “representa la aportación del teatro y de los autores y autoras a las artes escénicas”, según el festival.

La programación de Gutun Zuria Bilbao arrancará todas las mañanas en el Auditorio con el encuentro de escolares con la creación narrativa a través de referentes de la literatura infantil y juvenil vasca como Patxi Zubizarreta, Josune Muñoz y Hélène Vignal. Por las tardes del 28 y el 29, la formación correrá a cargo de la premiada traductora Maialen Berasategui estará dirigida al público profesional de la traducción.

Inteligencia artificial, ilustración y el teatro del futuro

Como novedad, el festival incluirá cada tarde una serie de tertulias sobre las distintas formas narrativas y las prácticas artísticas contemporáneas. En este contexto, Fran Mengual, Lisa Blumen y Pascale Sévigny-Vallières hablarán sobre novela gráfica e ilustración, Jorge Carrión sobre la inteligencia artificial e Isaac Rosa y Natalia Balseiro sobre los teatros del futuro.

Habrá encuentros con escritores vascos en torno a la creación literaria en Euskadi con autores como Jon Mikel Euba, Txomin Badiola, Miren Amuriza, Iñigo Astiz, Malen Amenabar, Isabel de Naverán, Nerea Ibarzabal o Arantxa Urretabizkaia, pero también sobre los procesos creativos e historias personales con autores nacionales e internacionales como Abdellah Taia, Anna Starobinets, Azahara Alonso, Bibiana Collado, Brenda Navarro, Rosa Montero, Brenda Navarro, Lucía Lijtmaer, Nadal Suau o Gemma Ruiz.

Más allá de la literatura, el festival incluirá espectáculos de danza, hip hop y rap, así como es estreno de la coreografía del artista argentino Gaston Core, que es una relectura La Ilíada desde la contemporaneidad, reconvertida en una batalla de rap.