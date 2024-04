Iglesias y Errejón escenifican la división entre Podemos y Sumar: “Fracturar nuestro espacio político nos ha hecho daño”

Este viernes, el que fuera vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el actual portavoz del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados, su excompañero Iñigo Errejón, han realizado sus primeros actos en la campaña vasca para apoyar a Podemos y a Sumar, respectivamente. En dos actos al aire libre, pero a 100 kilómetros de distancia, Iglesias y Errejón han centrado sus críticas al actual Gobierno del PNV y el PSE-EE y han asegurado que sus formaciones son las que van a conseguir el cambio en Euskadi.

Con una camiseta negra con el mensaje “Think outside the box” o en su traducción al castellano, “Piensa fuera de la caja”, pero sustituyendo la palabra 'box' por las siglas PNV, el que fuera vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha aterrizado este viernes en la campaña vasca. “Yo ya no tengo ningún cargo político, entonces no tengo obligación de decir lo que hay que decir en los mítines”, ha señalado a modo de presentación, antes de un discurso en el que ha hablado de la posibilidad real de un Gobierno vasco sin el PNV, de Pedro Sánchez, la amnistía, el acercamiento de los presos de ETA e incluso ha reconocido “el daño” que les ha hecho haber “fracturado” su espacio político. “Es duro lo que nos han hecho. Y claro que nos han dejado en una posición más débil. Y claro que fracturar nuestro espacio político nos ha hecho daño. Pero creo que en los últimos tiempos, en los últimos meses, en las últimas semanas, Podemos está volviendo. La gente se empieza a dar cuenta de cuál es la izquierda que puede cambiar algunas cosas”, ha indicado en Bilbao mientras el público aplaudía y coreaba “sí se puede”.

En su intervención ha hecho un repaso histórico de Euskadi que ha finalizado hablando sobre el 'oasis' vasco. “Cuando se habla del oasis vasco solo hace falta escuchar. Escuché la semana pasada a un dirigente del PNV decir que en este país hay demasiadas huelgas, que hay un porcentaje de huelgas excesivo respecto al conjunto del Estado. Claro, por eso los salarios en el País Vasco son más altos. No por el PNV, sino por las huelgas”, ha dicho.

Brevemente también ha mencionado a ETA, pero para indicar que con el fin de la violencia también puede llegar el fin de la hegemonía del PNV. “La violencia de ETA sirvió de pegamento político a un sistema de partidos y sirvió para consolidar la hegemonía del PNV como único actor político con capacidad, prestigio y con legitimidad para negociar con Madrid. Recuerdo hablar con amigos de la izquierda abertzale que nos decían que no se podía cambiar nada en el Estado y que nunca íbamos a estar en el Gobierno. Hoy sabemos que si hay una amnistía que se aprueba en el Congreso de los Diputados es porque ha cambiado la correlación de fuerzas en el seno del Estado. Hoy sabemos que si se ha producido el acercamiento de presos de es porque ha habido un cambio en la correlación de fuerzas en el seno del Estado hasta el punto de que la derecha mediática sigue diciendo que la correlación parlamentaria de fuerzas, las dependencias que tiene el Gobierno de Sánchez para existir como Gobierno tienen la autoría de un actor que no está en el Gobierno y que se llama Podemos. Eso lo reconoce la derecha cada día, por eso, por muy débiles que estemos siempre nos tienen en su punto de mira como el objetivo principal”, ha argumentado.

“La única razón por la que el PNV no se puede permitir pactar con el PP es porque la sociedad vasca, que es ontológicamente antifascista, no aceptaría un acuerdo que involucre a una escisión del Partido Popular que se llama Vox. Pero en el momento en el que el PP pueda atar en corto a su perro de extrema derecha Vox, os aseguro que el proyecto político del Partido Nacionalista Vasco es negociar con el bloque de poder en Madrid. Históricamente las derechas española y vasca se han entendido para poder consolidar el poder de ese bloque. Por eso es imposible construir el futuro nacional vasco con el PNV, porque el proyecto del PNV es mantener en Madrid una interlocución privilegiada representando a las élites vascas para repartir una tarta que se reparte en Madrid”, ha indicado.

Para Iglesias “es un éxito del PNV cuando fuerzas políticas que tendrían que estar construyendo una alternativa de Gobierno asumen que el PNV tiene que gobernar con ellos o sin ellos”. “No es verdad think outside del PNV, pensemos fuera de esa caja, claro que es posible un Gobierno alternativo. Es divertidísimo escuchar lo de que es imposible un Gobierno sin el PNV porque jamás lo permitiría el PSOE. ¿Ah, no? ¿Quién iba a pensar que el PSOE iba a permitir el acercamiento de presos? ¿Quién iba a pensar que el PSOE iba a aceptar la amnistía de nada más y nada menos que Carles Puigdemont cuando Pedro Sánchez prometió en campaña que iba a traer esposado a sentarle frente a un tribunal? Claro que se puede. Es tan sencillo como decirle a Pedro Sánchez que el precio de la estabilidad en su Gobierno es que en el País Vasco haya un Gobierno de izquierdas. Y ya os digo yo, que del mismo modo que tuvo que aceptar la amnistía de los líderes independentistas, Pedro Sánchez y el Partido Socialista aceptan que en Euskadi haya un Gobierno de izquierdas sin el PNV. Es una cuestión de números y de correlación de fuerzas. Tengo la sensación de que cada vez hay más vascos y vascas que se dan cuenta de cual es la izquierda que puede contribuir a cambiar las cosas”, ha concluido para después presentar a la candidata de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi.

“El Gobierno del PNV y el PSE-EE es una fábrica de excusas”

Unas horas después, y en Donostia, el portavoz del grupo parlamentario Sumar en el Congreso, Iñigo Errejón, sin hacer referencias a la fractura ha llegado a la campaña vasca con un discurso enfocado en que en Euskadi se pueden hacer las cosas de otra manera. “Estas elecciones en Euskadi llegan en un contexto muy complicado en toda Europa en el que hay un avance de las fuerzas reaccionarias. Muchos pueblos os estamos mirando para que nos deis una lección de que las cosas se pueden hacer de otra manera. En Euskal Herria y en Euskadi en particular hay condiciones para demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera. Aquí ya hay condiciones y una mayoría social para blindar Osakidetza y frenar las privatizaciones y las externalizaciones. Aquí ya hay condiciones para reducir las listas de espera”, ha señalado.

En cuanto a propuestas, Errejón ha hecho suya una de las claves que la candidata a lehendakari, Alba García Martín, ha presentado en su programa, la reducción de la jornada laboral a 32 horas. “Hay condiciones laborales para reducir la jornada laboral sin reducir los salarios. Hay quienes nos dicen que no se puede disminuir la jornada laboral. Es mentira, la productividad hay que repartirla, la salud y el tiempo libre no deberían ser un privilegio de los ricos. Yo vengo desde Madrid con un deseo, que en Euskal Herria nos deis una lección al resto del Estado. Queremos que deis un primer paso para que la mayoría social se convierta en una mayoría política en las próximas elecciones”, ha indicado.

Tras hablar del panorama Estatal, Errejón ha finalizado su intervención centrándose en Euskadi para criticar el actual Gobierno vasco. “El Gobierno del PNV y del Partido Socialista ha sido una fábrica de excusas. Cuando dijimos que queríamos avanzar en una ley estatal de la Vivienda nos dijeron que no porque eran competencias exclusivas en Euskadi y cuando ya se garantizó que se pudiera hacer dentro de las competencias vascas tampoco lo hacen. Son una fábrica de excusas. Estoy siguiendo la campaña vasca y no entiendo para qué quiere seguir gobernando el PNV. Lo entiendo en términos privados porque el PNV cree que las instituciones son suyas y las va a gobernar siempre, pero yo todavía no he visto una sola idea nueva o un solo proyecto nuevo. Después de haber tenido toda las condiciones para hacer un proyecto de país, no hay nada que me saque de la idea de que el PNV es un partido agotado y el Partido Socialista de Euskadi ha cometido un error histórico atando su destino al del PNV. Ahí no nos van a encontrar. En Euskadi ya hay condiciones para un giro a la izquierda”, ha concluido.