Imputan a un vocal del tribunal de la oposiciones de Cirugía Plástica en la Sanidad vasca, el séptimo en la investigación de las filtraciones

La jornada de declaraciones de testigos de este miércoles en la investigación judicial dirigida por la magistrada de Vitoria Ana Jesús Zulueta a raíz de las denuncias de filtraciones de exámenes para favorecer a candidatos muy concretos en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) se ha saldado con una sorpresa. En el marco de las pesquisas de los exámenes de Cirugía Plástica -una de la veintena de especialidades médicas bajo sospecha-, la contundente declaración como testigo de la vocal del tribunal Marta Legorburu, la primera declarante de la mañana, ha llevado a que la instructora haya acordado suspender la siguiente comparecencia, la de su colega en el tribunal de la OPE Javier Meléndez. Ante los indicios aparecidos, se ha optado por retomarla en otra fecha pero no ya como testigo, sino como imputado.

Sexta imputada por las filtraciones de exámenes en la Sanidad vasca y sexta que niega las irregularidades en el juzgado

Saber más

El sindicato LAB, personado como acusación popular en el proceso al igual que ESK, calificó el examen de Cirugía Plástica como un "expediente X". La opositora que sacó mejor nota era allegada del miembro del tribunal que realizó las preguntas de una de las dos partes del examen. Este vocal se apartó pero su sustituta también era familiar de la candidata. Finalmente, después de haber realizado todo el proceso y conocido la nota, la aspirante aparentemente beneficiada por las filtraciones renunció a la calificación y a la plaza. Durante la jornada de este miércoles, otra testigo ha ratificado una denuncia que había interpuesto en Fiscalía por estos hechos. Según los diferentes testigos, en esta especialidad el examen parecía teledirigido. Es un patrón que se repite en otras muchas: habitualmente las mejores notas coinciden con compañeros de hospitales de los autores de las preguntas. "El único motivo racional para justificar estas actuaciones tan burdas sólo puede ser sentirse amparados por la dirección de Osakidetza y, consecuencia de ello, el convencimiento de contar con total impunidad. No hay otra hipótesis", opina LAB.

De hecho, Meléndez será ya el séptimo imputado y Cirugía Plástica la sexta especialidad de la OPE celebrada en 2018 en la que ya hay personas investigadas. Los otros seis son José Luis Cabriada de Digestivo, César Augusto Valero de Anestesia, María Reyes Vega de Angiología, Eduvigis Álvarez de Neurofisiología y José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández de Neurocirugía. Hasta la fecha, todos ellos han negado las irregularidades y que conocieran las filtraciones.

Todavía hay otras categorías de la OPE en las que los indicios apuntan a que podría haber imputaciones conforme avance la causa, principalmente Cardiología o Traumatología. Ha sido el abogado del sindicato LAB, Iñigo Santxo, quien ha solicitado el cambio de condición procesal del testigo oídas las explicaciones de Legorburu, como antes había solicitado otras imputaciones y testificales. La Fiscalía se ha adherido y también ESK, por lo que la instructora ha accedido. La comparecencia no podía hacerse en ese mismo instante ya que los acusados tienen derecho a asistencia letrada y a conocer los indicios recopilados contra ellos. Fuentes de las defensas indican que hay que entender la imputación como una mejor "garantía" que la de ser testigo y no como una incriminación. "En caso duda, mejor como investigado. Por garantías. Aunque estéticamente sea más duro", enfatizan.

El sindicato LAB, en un comunicado, ha alertado también de que las "rotundas" manifestaciones de Osakidetza sobre su "colaboración" con la Justicia no se traducen en hechos porque "están pasando meses" y no remiten a los tribunales documentación relevante, entre otros exámenes en relación a Cirugía Plástica. La central sostiene que Osakidetza, antes de la OPE, solamente quiso dar "apariencia" de limpieza en el proceso pero que mantuvo la "esencia" de una práctica irregular, "que no era otra que adjudicar plazas a las personas predeterminadas".

Se puede leer aquí toda la cobertura sobre 'Los papeles de Osakidetza'