Ingresa voluntariamente en la unidad de Psiquiatría de Basurto la detenida por el secuestro del bebé en ese mismo hospital

La joven detenida por el secuestro de un bebé en el hospital de Basurto, en Bilbao, se encuentra ingresada en la unidad de Psiquiatría de ese mismo hospital, después de que acudiera esta pasada noche a urgencias, según ha confirmado su abogado a Europa Press. La autora, tras confesar el rapto, quedó en libertad provisional este pasado sábado, sin medidas cautelares, debido a que la jueza, en un auto hecho público a última hora de la tarde, no vio razones para establecer una medida cautelar de prisión provisional, al no constatar riesgos de fuga o de destrucción de pruebas. Pese a que la joven ha quedado en libertad, el procedimiento de instrucción continuará porque se aprecian “indicios fundados” de la comisión de un delito de detención ilegal.

La mujer que secuestró al bebé del hospital de Basurto ingresará en un psiquiátrico tras la libertad provisional

Tras esta decisión judicial, su abogado anunció que este pasado lunes la mujer había iniciado en el Servicio Vasco de Salud, (Osakidetza), los trámites para su ingreso voluntario en un centro psiquiátrico. “Es lo mejor”, indicó el letrado, después de realizar la declaración ante la jueza. El abogado también añadió que la familia de la joven quería “facilitar y colaborar en todo lo posible porque entienden el dolor de los padres” y que ni la joven ni su familia se opondrían en el caso de que los padres del bebé decidieran interponer una orden de alejamiento contra la detenida. Situación que ocurrió este lunes, cuando los padres tacharon de “vergonzoso” el hecho de que la jueza decretara la libertad provisional para la mujer. Según ha confirmado el abogado, esta pasada noche la joven acudió a urgencias del Hospital de Basurto, donde finalmente ha quedado ingresada en la Unidad de Psiquiatría.

Los hechos ocurrieron sobre las nueve de la noche del pasado miércoles cuando, vestida con un uniforme con el logotipo de Osakidetza, la mujer accedió al pabellón de maternidad del hospital bilbaíno y logró llevarse a un bebé tras haber intentado llevarse otros. “Me lo llevo para hacerle la prueba del oído y así poder darle el alta mañana”, le dijo a la madre, según explican fuentes conocedoras del caso a este periódico. A partir de ahí comenzó la odisea de diez horas de búsqueda del menor, cuando una hora después los padres se dieron cuenta de que su bebé había desaparecido.

Sobre las ocho de la mañana, la detenida llamó a un timbre aleatorio en un barrio de Santutxu y dejó al bebé en el felpudo. La vecina que vivía en dicha vivienda lo encontró en buen estado de salud. “Lo he cogido en brazos, me he emocionado por verle y, en seguida, he caído en que era el bebé desaparecido porque acababa de ver la noticia. Cuando lo he visto, he dicho 'tiene que ser el del secuestro”, ha detallado la mujer, que ha indicado que su hijo ha bajado corriendo las escaleras para tratar de dar con la persona que lo ha dejado ahí, pero “ya no había nadie”. Posteriormente llamó a la Ertzaintza.

“Ha sido rapidísimo, no habíamos colgado el teléfono de la Ertzaintza y ya estaban aquí. Luego han venido los sanitarios y en media hora ya se habían llevado al chiquillo”, aseguró la vecina. Según detalló, el bebé se encontraba “en muy buenas condiciones y se notaba que le habían dado biberón porque estaba muy tranquilo”. Las investigaciones permitieron identificar a la joven, la cual, después de una intensa búsqueda, fue localizada y detenida a las 10.45 horas en la plaza Azoka del barrio bilbaíno de Zorrotza. En el momento de la detención se encontraba “agitada” y “nerviosa”.

Después de pasar dos días detenida, el sábado, pasó disposición judicial en Bilbao, pasadas las once y media de la mañana, donde la jueza de guardia le tomó declaración y a las cuatro menos veinte de la tarde su abogado abandonaba los juzgados de guardia. “Ha declarado, ha reconocido los hechos, ha pasado el reconocimiento forense y estamos esperando a que nos notifiquen el auto. Tanto la familia como ella misma querían el ingreso voluntario en un psiquiátrico y veremos lo que se acuerda”, señaló el letrado antes de conocer el auto, que se esperaba en un principio para las seis de la tarde, pero se obtuvo cerca de las nueve de la noche, confirmando así, la libertad provisional de la detenida.