“Inservible”, “estratega” y de “palabras huecas”: así valoran los políticos vascos el discurso de Nochebuena del rey

Tras el discurso de Nochebuena del rey Felipe VI, el PNV ha criticado la ausencia de referencias a los “escándalos” relacionados con Juan Carlos I y le ha recomendado “a adaptarse a los tiempos y aceptar la realidad de las naciones”, con las modificaciones constitucionales que implicaría, EH Bildu ha lamentado el hecho de que haya preferido “hablar indirectamente de erosión en las instituciones” en la semana “de la mayor crisis institucional del Estado”, mientras que Elkarrekin Podemos ha asegurado que su mensaje esconde una “estrategia”. “Hay una erosión de las instituciones porque hay una estrategia de erosión de las instituciones, frente a la cual, es fundamental la unidad de la coalición de Gobierno y de todas las fuerzas del bloque de investidura”, ha indicado el representante de Elkarrekin Podemos, Roberto Uriarte.

Documento íntegro con el discurso de Navidad de Felipe VI

Más

De parte del PNV, Aitor Esteban ha querido lanzar un mensaje al rey recomendándole “a adaptarse a los tiempos y aceptar la realidad de las naciones”, con las modificaciones constitucionales que implicaría y pidiéndole que se implique en la modificación de la inviolabilidad de su padre. “Hemos asistido y seguimos asistiendo todavía a una serie de escándalos relacionados con la jefatura de Estado por parte de su padre, unidos a que el escándalo es aún mayor cuando se comprueba que la inviolabilidad que aparece tal y como aparece en la Constitución es interpretada como absoluta, no solo en sus actos públicos, sino también en los privados. Él (Felipe VI) lo tiene fácil si quiere ayudar a que esa erosión de las instituciones termine en lo que corresponde al menos a la suya, porque hemos presentado una enmienda a la modificación de la Constitución en la que se limita la inviolabilidad a las funciones públicas. Él debería animar a los partidos políticos a que eso se cumpla”, ha argumentado.

Por su parte, Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu, ha lamentado que “una vez más el discurso del jefe del Estado llama más la atención por lo dice que por lo que no dice”. “No se ha referido a los asuntos más graves del año: ni la tragedia de Melilla, Ni Pegasus, ni el golpe del TC han estado en su discurso. Desde un punto de vista independentista, hemos vuelto a constatar que se trata de una institución ajena e impuesta y nos reafirmó en la idea de que solo con un estado vasco soberano podremos avanzar en la construcción de la democracia y la igualdad”, ha indicado.

Sobre el hecho de que el rey haya alertado de la “erosión de las instituciones”, Iñarritu ha criticado que “la semana de la mayor crisis institucional en el Estado, el rey ha preferido hablar indirectamente de erosión en las instituciones”. “¿Es por su deber de Neutralidad? no la tuvo el 3-O y si la CE le encomienda la moderación y el arbitrio ¿qué ha hecho? No hay que ver cómo los que la han impulsado el golpe del Tribunal Constitucional están encantados con el discurso. Hablando de erosión institucional la monarquía misma sigue puesta en cuestión. Prefieren obviar los escándalos del emérito al que prefieren tener lejos pero no quitarle el título ni echarlo de la Casa Real”, ha señalado para después añadir que el rey utiliza “palabras huecas que lo único que buscan es legitimar su figura”.

La crítica de Elkarrekin Podemos ha ido más allá en este sentido y su representante, Roberto Uriarte ha añadido que Felipe VI ha aludido a la “erosión” de las instituciones y que, frente a ello, debe haber “unidad”, pero, en su opinión, lo ha dicho “simplemente como si esto fuera un fenómeno meteorológico” cuando, a su juicio, es “una estrategia”.

El PSE-EE, como viene siendo habitual en años anteriores, no ha realizado declaraciones sobre el discurso del rey. El PP vasco, también como viene siendo habitual, es el único partido con representación en Euskadi que se ha mostrado del todo a favor de las palabras de Felipe VI. “Brillante mensaje de Navidad de S.M. Rey Felipe VI. Su compromiso con la Constitución y la unidad de España fortalece al país y da cohesión, estabilidad y progreso a nuestro país. Exactamente lo contrario a lo que apuesta Sánchez con sus aliados que destrozan a nuestra nación”, ha publicado en sus redes sociales el líder del partido en Euskadi, Carlos Iturgaiz.