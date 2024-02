El instituto de Vitoria que concedió veto parental a la educación sexual rectifica y hace obligatorias esas clases

El instituto público de Vitoria que estableció un veto parental para tres sesiones formativas sobre educación sexual y prevención del consumo de pornografía ha acatado la orden del Departamento de Educación y ha comunicado ya a las familias que ese contenido será “obligatorio” ya que forma parte del currículo educativo. En una comunicación a la comunidad escolar atribuye a un “malentendido” esta posibilidad anunciada días atrás por un cargo directivo y que contraviene claramente el marco normativo vasco sobre coeducación.

La nueva nota a las familias, ahora firmada por la propia directora y no por el cargo que envió el mensaje anterior, recalca que en enero el máximo órgano de representación del colegio acordó realizar unas actividades sobre sexualidad y pornografía. La directora sostiene que esta formación es “muy importante” para que el alumnado disponga de datos “reales” sobre la materia. Es una actividad complementaria, sí, pero obligatoria, sin posibilidad de que los padres, madres o tutores puedan sacar a los menores del aula durante esas horas, como se les había prometido, apelando a una supuesta libertad ideológica o religiosa.

El veto parental no fue un “malentendido”. Quedó reflejado en un mensaje oficial a las familias e incluso en comunicaciones posteriores surgidas por la sorpresa que generó la implantación de esta política. Como los talleres -que son tres sesiones- vienen acompañados de una investigación de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) que sí precisa de autorización por ser menores los participantes, se decidió unilateralmente conceder también un supuesto derecho a quienes no compartían la necesidad de formación en educación sexual. Ni siquiera los organizadores de las charlas, Konexio Ona, eran conscientes de ello. Es una situación que no se había dado en otros colegios públicos de Vitoria donde han sido invitados.

Educación, a preguntas de este periódico, consideró un “error” esta decisión del instituto de Vitoria, uno de los más relevantes y con un millar de alumnos. Inmediatamente se tuvo conocimiento, dio la orden de rectificar y de recalcar que este tipo de módulos son preceptivos. De hecho, hace solamente unas semanas el Parlamento Vasco aprobó una resolución en este sentido, dejando claro que son los estudiantes los que tienen el “derecho” a recibir una formación integral en esta materia lo mismo que en Ciencias, Matemáticas o Historia, donde no hay vetos posibles a determinados temas.