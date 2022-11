José Ignacio Zudaire y Mauri Arregui toman el relevo de las Cámaras de Bilbao y Gipuzkoa en un proceso sin sobresaltos

José Ignacio Zudaire y Mauri Arregui toman desde este martes el relevo al frente de las Cámaras de Bilbao y de Gipuzkoa respectivamente tras culminarse el proceso electoral en los organismos que se inició en el mes de septiembre. Gregorio Rojo es el único que repite como presidente de la Cámara de Álava, cargo en el que lleva ya 12 años. Este será su tercer mandato, después de ser reelegido por unanimidad y sin que se presentaran candidatos alternativos. La tranquilidad en el proceso ha caracterizado las elecciones en las tres Cámaras. En el caso de Bilbao y Gipuzkoa el relevo en la presidencia se ha llevado a cabo también con un solo candidato optando a la elección que ha sido finalmente el de consenso.

Zudaire, presidente de la Asociación del Corredor Vasco del Hidrógeno (BH2C) y director de Personas, Organización, Relaciones Institucionales y Departamento Económico-financiero de Petronor, sustituye a José Ángel Corres, que llevaba presidiendo la entidad desde 2010. Corres ya anunció antes de verano que no se presentaría a la reelección y Zudaire ha sido el único candidato a la presidencia. El nuevo presidente procede del mundo energético y tomará las riendas de la Cámara de Bilbao en un momento de incertidumbre económica marcada precisamente por la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. Tras la votación del pleno de la Cámara y asumir el cargo, el nuevo presidente de la Cámara de Bilbao ha marcado como prioridades “reinventar” la institución para “seguir siendo útiles”. “Estamos en un momento de incertidumbre, en un contexto de cambio acelerado donde la flexibilidad y la capacidad de adaptación son fundamentales, todas las organizaciones estamos obligadas a transformarnos y esta institución que tantos éxitos ha tenido en el pasado no puede ser una excepción. El éxito del pasado no nos asegura en ningún caso el éxito en el futuro”, ha señalado.

Junto a Zudaire se sientan desde este martes en el consejo de la Cámara de Bilbao Carlos Gorria como vicepresidente primero, Virginia Navarro, como vicepresidente segunda, Roberto Zárate, es el tesorero, y Alejandro Beitia, Begoña Bravo, Iñigo Elorza, María López, Serafín Loroño, Pedro Sáinz, Tamara Yagüe y José Antonio Yela como vocales.

Mauri Arregui, consejero delegado del grupo constructor e inmobiliario Ormak, asume el cargo como presidente de la Cámara de Gipuzkoa en sustitución de Pedro Esnaola. Al igual que en el resto de las Cámaras ha sido el único candidato a la presidencia. Arregui ha recordado que el objetivo de la Cámara, que representa a 75.000 empresas, negocios y comercios de Gipuzkoa, es “promover el desarrollo económico”. Para ello, ha señalado que la institución “continuará desarrollando su actividad al servicio de la empresa en ámbitos como la internacionalización, la formación, la competitividad empresarial y el comercio minorista, prestando especial atención a los retos estructurales del territorio como son el desarrollo de infraestructuras, la sostenibilidad, la transformación digital, la nueva movilidad y el reto demográfico”.

Arregui ha incidido también en los “valores empresariales” que han caracterizado a Gipuzkoa como “una fórmula en la que se asienta la base de nuestro bienestar económico. La honestidad, el esfuerzo y una cultura del trabajo son elementos que nos caracterizan. Si a ello unimos que nuestras empresas cuentan con un alto nivel de competitividad por estar abiertas al mundo, ser innovadoras y contar con un capital humano muy preparado, tenemos argumentos para afrontar la incertidumbre que nos plantea la coyuntura económica y geopolítica actual con un moderado optimismo”.

El nuevo presidente ha pedido al pleno recién constituido “colaboración e implicación para que Cámara de Gipuzkoa se conozca más y mejor en el territorio”: “La Cámara tiene que ser una institución al servicio de Gipuzkoa, que impulse y promueva la colaboración y cohesión entre todos los agentes del ecosistema socioeconómico”. Junto a Arregui forman parte del nuevo equipo Ander Aizpurua como vicepresidente primero, Carmen Echeverria como vicepresidenta segunda, Javier Lertxundi es el tesorero, e Isabel Busto, Beñat Odriozola, Estíbaliz Goñi, Juan Etxeberria, Maite Valmaseda y Pablo Muñoz Baroja, asumen la función de vocales.

Por su parte, Gregorio Rojo, que antes de acceder hace 12 años a la presidencia de la Cámara fue presidente de la Caja Vital, ha sido reelegido tras un proceso tranquilo, sin candidatos alternativos, a diferencia de hace cuatro años cuando José Miguel Aguirre, candidato auspiciado por el PNV, quiso ser alternativa pero no consiguió entrar en el pleno de la Cámara, que es el que finalmente elige al presidente. Rojo lleva 12 años en la Cámara, pero inicia ahora su tercer mandato. El motivo está en que tras ser elegido por el proceso electoral en 2010 -como lo fue entonces Esanaola y Corres- en 2014 el Gobierno central decidió prorrogar los mandatos de todas las Cámaras, y en 2018 se presentó a la reelección y como los presidentes de Bilbao y Gipuzkoa salieron de nuevo elegidos.

Rojo ha apelado a la colaboración para hacer frente a la actual situación de “incertidumbre”, y ha reclamado seguridad jurídica y una “regulación mínima adecuada” para que empresas y autónomos puedan “avanzar”. Además del presidente, el pleno ha elegido a los otros miembros del Comité Ejecutivo, en el que Juan Antonio Sánchez Corchero y Emilio Titos Leyva -primer ejecutivo de Mercedes-Benz- ocuparán las dos vicepresidencias. Por su parte, Josu Sánchez Álvarez ha sido designado tesorero, y como vocales, se ha nombrado a César Moñux, Gemma Ortiz de Barrón, Pascal Gómez -presidente de la patronal SEA-, José Barreira, Fernando Salamero e Inmaculada Barbero, según ha informado la Cámara.

Rojo ha recordado: “Atravesamos un periodo complicado por las circunstancias que todos conocemos; desde la Cámara de Comercio tenemos que trasladar un mensaje de tranquilidad, no exento de la máxima prudencia ante la incertidumbre que nos encontramos”. En este sentido, ha advertido de que “en este tiempo nuevo, es necesario el concurso de todos, empezando por las instituciones, para coger un nuevo impulso que sitúe a Álava en el lugar que le corresponde”. Además, ha subrayado la necesidad de “revisar” los sectores “clave” de la economía alavesa, entre los que ha citado la industria, la logística, el vino, el sector biosanitario, la construcción, los servicios y el turismo.

En este “nuevo tiempo”, ha asegurado que resulta necesario “dar otro salto adelante”, para lo que considera “imprescindible” que las empresas, emprendedores y autónomos tengan “un marco estable y operativo para actuar”. Rojo ha reclamado “seguridad jurídica” y una “regulación mínima adecuada” que permita a las empresas y autónomos “avanzar y construir un mejor futuro para Álava”.