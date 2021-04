Josu Bergara deja la alcaldía de Sestao y será nombrado director general de Administración local de la Diputación

El Consejo de Gobierno de la Diputación foral de Bizkaia aprobará el próximo martes, día 20 de abril, el nombramiento del hasta ahora alcalde de Sestao, Josu Bergara López como director general de Administración Local, nueva dirección creada en el departamento de Administración Pública y Relaciones Institucionales que lidera la diputada Elixabete Etxanobe.

Bergara, quien protagonizara en 2013 frases como "la mierda ya no viene a Sestao. Ya me encargo yo de que se vayan; a base de hostias, claro" tras ser denunciado por negarse sistemáticamente a empadronar a extranjeros, ha puesto punto y final este jueves a sus diez años como alcalde de Sestao presentando su renuncia al cargo para incorporarse a su nuevo puesto en la Diputación Foral de Bizkaia, según informa Europa Press.

En aquel momento, tras darse a conocer aquellas polémicas declaraciones, Bergara solo se limitó a pedir disculpas por unas declaraciones que considera "inadecuadas" y lejos estuvo de dimitir. "Yo no voy a prohibir que venga gente extranjera porque es imposible, pero la gente que no quiera nadie, que no venga a Sestao", señalaba el alcalde en otro momento de la conversación que mantuvo con inmobiliarias "para evitar que en Sestao haya más pisos patera", sin saber que estaba siendo grabado.

"Dejar el Ayuntamiento no ha sido una decisión fácil, porque ha sido mi vida durante estos últimos intensos años, pero incorporarme al proyecto y al equipo de Unai Rementeria es un reto personal y profesional, y también una dosis de ilusión muy grande. Me apetece mucho sumarme y sumar al proyecto de Bizkaia", ha señalado Bergara.

Josu Bergara ha asegurado que conoce bien la vida municipal, "el día a día de un ayuntamiento, sus problemas y necesidades", y espera aportar su experiencia y sus ganas "para acercar todavía más a la Diputación y a los alcaldes y alcaldesas, para trabajar todavía más juntos".

"Es lo que me han pedido el diputado general y mi diputada y les he dado mi palabra que daré lo mejor de mí, como lo he hecho todos estos años de alcalde. Ahora mismo me da mucha pena dejar Sestao, es cierto, pero trabajar para Bizkaia es también trabajar para mi pueblo, por lo que mis vecinos y vecinas pueden estar muy tranquilos porque seguiré muy cerca. Además, quedan en manos de un gran equipo", ha valorado Bergara.

Por su parte, el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, ha destacado el refuerzo que supone la vuelta de Bergara a la institución foral, de la que fue director de Igualdad y Derechos Ciudadanos entre 2009 y 2011.

"La incorporación de Josu Bergara forma parte de los cambios que impulsamos hace un mes. Dije entonces que íbamos a apostar fuerte por los 112 municipios de Bizkaia, por estar más cerca y por trabajar más juntos, por salir todos a la vez de esta pandemia, y creo que la llegada de Josu Bergara refuerza todavía más el gran equipo al servicio de Bizkaia, el equipo de la Diputación Foral de Bizkaia", ha añadido.

Por su parte, la diputada de Administración Pública y Relaciones Institucionales Elixabete Etxanobe, ha señalado que, "con la llegada de Josu Bergara a esta nueva dirección, se van a intensificar las relaciones con los ayuntamientos "a través de la escucha activa, con un modelo de gobernanza abierta y colaborativa". "Queremos ir más allá de los cauces formales para poder atender a las necesidades de los municipios de una forma más directa y cercana, en especial a los más pequeños y medianos, tejiendo redes para ofrecer los mejores servicios a la ciudadanía", ha concluido.