La Justicia archiva la causa penal abierta por los críticos de EA contra dos dirigentes del partido y otra de EH Bildu

Aunque en Eusko Alkartasuna (EA, partido integrado en EH Bildu) siguen abiertos muchos frentes judiciales, incluso en el Tribunal Supremo, ha quedado resuelta ya la principal investigación penal derivada del enfrentamiento entre el sector oficial, representado por la secretaria general, Eva Blanco, y los críticos, cuyo líder es Maiorga Ramírez y que cuentan con el apoyo del lehendakari y fundador del partido, Carlos Garaikoetxea. La magistrada de Vitoria Elena Rodríguez Molpereces, titular del juzgado de Instrucción 3, ha emitido un auto en el que da por archivada la denuncia de los críticos que mantenía imputados a los dirigentes y cargos públicos Mariano Álava e Iker Ruiz de Egino, así como a la ex de EA y de EH Bildu Maider Carrere. Lo hace de manera “provisional”, que es una fórmula habitual para dejar la puerta abierta en caso de que aparezcan nuevas pruebas, pero sin ni siquiera ver necesaria la celebración de juicio. La resolución no es firme, en todo caso, y es posible recurrirla en reforma ante la propia instructora o en apelación ante la Audiencia Provincial de Álava, aunque este órgano ha recalcado en muchos procedimientos que no es quién para enmendar la plana a los responsables de las investigaciones en cuestiones de fondo.

Dos juicios y un congreso repetido: la gran crisis de Eusko Alkartasuna en siete claves

Más

El origen de esta denuncia penal estaba en que los críticos entendían que Álava y Egino, además de Carrere, o accedieron de manera irregular a las bases de datos de la afiliación o que falsificaron documentos en este sentido. Este grupo entendía que estas supuestas maniobras se hacían para perjudicar las opciones internas de Ramírez. En las primarias de 2019, su candidatura fue anulada y en vía civil sí lograron un pronunciamiento crítico con esa decisión de EA, pero ahora otra magistrada de Vitoria no ve trascendencia penal a aquellos acontecimientos.

La juez, por ejemplo, afirma sobre Carrere que “sus accesos lo han sido en el ejercicio de sus funciones”, bien en EA o bien en EH Bildu. En todo caso, no se concreta “quién es la víctima” de los supuestos hechos de los que se le acusa. Tampoco se aprecia que Ruiz de Egino o Álava incurrieran en ilegalidades en el ejercicio de sus funciones orgánicas. Igualmente, se hace constar que no hay datos de los que se desprenda que usurparon la identidad de una de las referentes de los críticos, la exresponsable en Álava y todavía edil de EA en Vitoria, Iratxe López de Aberasturi. “En ningún caso se ha procedido por los denunciados a simular ser la denunciante ni intervenir en actos arrogándose su identidad”, entiende la magistrada, que asegura un acceso en su nombre a la base de datos fue en realidad una “prueba” de un tercero.

EA vive una fuerte crisis interna desde el congreso de 2017 y singularmente desde las primarias de 2019. Como dato, Blanco ha tenido que ser refrendada en hasta tres ocasiones como secretaria general. Fuentes del partido entienden como una “buena noticia” que se desactive esta investigación penal. No obstante, quedan muchos otros pleitos vistos para sentencia, entre ellos los que cuestionan las expulsiones de Ramírez, López de Aberasturi y otros referentes críticos o incluso la propia nulidad de los acuerdos congresuales del partido.