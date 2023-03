“Estamos aquí por justicia”: Primer día de encierro y ayuno de los pensionistas vascos por pensiones de 1.080 euros

Rodeados de tiendas de campaña, mantas, colchones y botellas de agua, un grupo de pensionistas vascos y navarros ha comenzado este lunes un ayuno y encierro de cinco días para exigir al Gobierno de España, al Gobierno vasco y al Gobierno de Navarra unas “pensiones dignas” de mínimo 1.080 euros. Tras su manifestación de cada lunes frente al Ayuntamiento de Bilbao, un grupo de 30 pensionistas se ha trasladado hasta los locales de la calle Fernández del Campo número 24 de Bilbao donde dormirán y ayunarán durante toda la semana.

Los pensionistas, que dormirán en sacos en la planta baja del edificio, se irán turnando para realizar el ayuno en grupos de 30 personas, que dejarán de comer y beber cada noche a las 23.00 y hasta las 11.00 de la mañana. Aun así, “habrá cerca de diez personas que hagan el ayuno los cinco días”. Uno de los que se ha ofrecido a hacer el ayuno todos los días es Iñaki, de 66 años. Para “entrenar al cuerpo”, lleva cinco días haciendo ayunos. “A estas horas ya tengo apetito porque llevo preparando el cuerpo durante cinco días, pero es algo que merece la pena si queremos denunciar que el Gobierno ha dejado a las personas que más han dado por este país pensiones que no les llegan para nada”, lamenta.

A su lado, Felisa, de 67 años, considera que es “injusto” que por ser mujer su pensión sea menor que la de los hombres. “¿Por qué tenemos que ganar menos que ellos? Si trabajamos lo mismo o más porque trabajamos fuera de casa, pero también dentro. Estoy aquí por justicia, por las pensiones de todos los que vienen detrás”, asegura.

Según han criticado, la propuesta del Gobierno para la nueva reforma de las pensiones no les “satisface” pese a que incorpora “ciertas mejoras” ya que “gran parte” de sus demandas han sido “excluidas”.

De este modo, desde el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, han instado a “aprovechar la ocasión para establecer de inmediato” la pensión mínima de 1.080 euros. “Según el mismo Banco de España, cada año de aumento del periodo de cálculo ha supuesto un 0,5% de reducción de la pensión. Ni 25, ni 29, ni 30, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria reclamamos que el periodo de cálculo de la pensión se sitúe en los 15 mejores años cotizados”, han explicado.

Maite Arregi, de 70 años y María Lourenso, de 73, son dos de las mujeres cuyas pensiones no llegan a los 1.000 euros al mes. La de Arregi es de 924 euros, mientras que la de, Lourenso de “menos aún”. “Empecé a trabajar a los 15 años, pero no coticé hasta muy tarde, porque trabajaba cuidando a una niña, que al final eso era un pretexto, porque limpiaba la casa, me encargaba de todo y, además, cuidaba a la niña. Todo, por supuesto, sin contrato”, lamenta.

En el caso de Arregi, estuvo dos años trabajando en una pastelería, otros veinte en una fábrica, hasta que ésta cerró y sus últimos años laborales en la hostelería en la cocina de un restaurante en Donostia. “Cuando tenía 61 años cerró el restaurante en el que cocinaba y me quedé sin trabajo, pero como tenía muchos años cotizados decidí prejubilarme porque la hostelería se me estaba haciendo muy dura. Eso hizo que me penalizasen y por eso mi pensión es menor”, explica.

Las dos coinciden en que “hay que luchar por la pensión mínima de 1.080”. “Hay mujeres que tenemos mucha diferencia de las pensiones por el tipo de trabajo que hemos tenido y eso se refleja. Este tipo de movilizaciones son duras, pero cuando estás convencida y crees en algo, no te cuesta tanto. Lo haces porque sientes que debes hacerlo. Tenemos que seguir luchando”, sostiene Arregi, quien asegura tener experiencia en este tipo de movilizaciones, ya que, cuando cerró la fábrica en la que trabajaba hizo una huelga de hambre.

A pesar de ello, reconocen que la situación será más complicada para aquellos que tienen medicación. “Depende de cuál sea la medicación que tengan o si necesitan oxígeno para dormir, va a ser más complicado para ellos”, detallan.

El encierro ha comenzado este lunes, 13 de marzo, sobre las 13.00, después de la manifestación del las 12.00 en el Ayuntamiento de Bilbao que llevan haciendo desde hace cinco años y terminará el 18 con una manifestación a las 12.00 que partirá desde la Plaza Elíptica. “No es ninguna tontería”, ha advertido María Serrano, miembro del movimiento de pensionistas. “La situación actual de los pensionistas con la subida de los precios es crítica, y más en el caso de las pensionistas, quienes puede que no estemos en el mercado laboral, pero seguimos trabajando porque nos encargamos de seguir cuidando a hijos, sobrinos y nietos”, ha lamentado. “No podemos seguir esperando indefinidamente a ver qué sucede y tenemos que hacer más patente ante el conjunto de la sociedad el problema”, han señalado portavoces del movimiento de pensionistas durante la concentración del Ayuntamiento.

Los pensionistas han exigido al Gobierno vasco y al Gobierno de Navarra que “también se responsabilicen”. “En Euskadi y Navarra, tras incluir la última subida del 8,5%, el 30% de las personas pensionistas, 199.800 pensionistas (155.000 en Euskadi y 44.800 en Navarra) no llegan a una pensión de 800 euros mensuales y de todas ellas 154.000 son mujeres. Los pensionistas que no llegan a 1.000 euros son el 39,2%, un total de 279.480 (216.880 en Euskadi y 62.600 en Navarra) y del total, 199.800 son mujeres”, han detallado.

Más allá del “ayuno encierro” cada día los pensionistas protagonizarán movilizaciones por las mañanas a partir de las 11.30 en la Plaza Elíptica de Bilbao y por las tardes, a las 18.00 en el local en el que se encerrarán, realizarán mesas redondas en las que participarán miembros de colectivos de pensionistas del resto de España y de Iparralde. En las mesas redondas debatirán sobre el futuro de las pensiones tanto en España como en Francia, ya que contarán con la presencia de la activista contra las reformas de Emmanuel Macron, Argitxu Dafau; sobre la brecha de género y sobre la situación de la lucha de las pensiones en distintos puntos del país.