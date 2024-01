Loiu, en el epicentro de los problemas por la huelga del handling de Iberia: maletas acumuladas, vuelos cancelados y retrasos

Loiu ha vivido este lunes una nueva jornada de caos en el último día de huelga convocada por los trabajadores de 'handling' (asistencia en tierra de Iberia). Aunque los paros de este personal se han llevado a cabo en un total de 29 aeropuertos, el aeropuerto vizcaíno ha sido uno de los más afectados y en el que más se están dejando notar los retrasos y sobre todo, las montañas de maletas acumuladas a la espera de embarcar a su destino. Dos son las causas: por un lado porque los trabajadores de tierra de Iberia -300 trabajadores en Loiu- se ocupan de más del 60% de todas las operaciones que se realizan en el aeródromo bilbaíno ya que, además de los vuelos de Iberia, son los encargados de los de Vueling, Lufthansa, Turkish Airlines, WizzAir y Air Lingus. Hay otra empresa que se ocupa del resto de los trabajos mientras que en los aeropuertos grandes como Madrid y Barcelona hay tres. Por otra lado, el aeropuerto de Bilbao cierra por la noche, su horario es de 5.00 horas a 00.00 horas, lo que hace mucho más difícil afrontar los retrasos que se están produciendo en los vuelos, de hasta dos horas y media en la jornada de este lunes, según los sindicatos.

Aunque las compañías ya habían realizado cancelaciones programadas a causa de huelga, los retrasos han obligado a cancelar más vuelos, bien de salida o de llegada, por prever una hora de aterrizaje fuera del horario de actividad. Además de en Bilbao, la huelga está afectado con mayor intensidad a los aeropuertos de Barcelona y Gran Canaria, según reconoce Iberia en un comunicado.

Este lunes se han cancelado en Loiu once vuelos: seis de Iberia, tres de Vueling y dos de Lufthansa. El primer día de paro, el viernes día 5, se cancelaron 20, el de mayor actividad junto con el de ayer domingo. Iberia ha buscado alternativas por carretera para el traslado de parte de los equipajes que se han quedado sin embarcar, una medida que los sindicatos han asegurado que van a denunciar.

Las centrales han hecho este lunes en Loiu un balance de las jornadas de huelga convocada por CCOO, UGT, USO y el Comité Intercentros, con un seguimiento que cifran en el 95 o 100%, de todos los trabajadores que no estaban en servicios mínimos y que han afectado a “casi el 90%” de la plantilla, según señala el representante de CCOO en el aeropuerto vizcaíno, Iván Baranda. Esto ha dejado centenares de maletas en tierra, aunque hoy por hoy ni sindicatos ni compañías las cuantifican de forma exacta. Es más, Iberia asegura que “la puntualidad ha sido en todos los días de la huelga superior al 80%, el seguimiento de la misma no ha llegado en ninguno de los días al 20% y no se ha cancelado ningún vuelo, más allá de los que se cancelaron de manera preventiva”. Y respecto a las maletas afirma que están “trabajando intensamente para que los equipajes lleguen a sus destinos y a sus propietarios lo antes posible. Pero estas cifras hay que ponerlas en contexto. En los últimos cuatro días, Iberia ha transportado más de 140 000 maletas” pese a la huelga, señalan desde la compañía. Desde Vueling tampoco han querido entrar en cifras y han recordado que se han ofrecido alternativas a sus pasajeros y más del 95% de ellos las han aceptado, En cuanto al problema de las maletas están informando a los pasajeros, tanto en los vuelos como por email, sobre las instrucciones a seguir en el caso de que no dispongan de sus equipajes.

Lo cierto es que pese a que Iberia ha tratado de minimizar el impacto de los paros, las colas y el caos ha sido evidente en la terminal de Loiu y el final de la jornada de este lunes puede ser un “punto y seguido”. “Si en 24 o 48 horas no hay convocatoria de reunión con Iberia puede que endurezcamos las medidas de presión de aquí al 20 de febrero”, que es la fecha en la que la compañía que ha ganado el concurso, en lugar de Iberia, Aviapartner comenzará a operar, afirma Baranda. Los trabajadores quieren que para los servicios de Iberia se haga un 'autohandling', en el que permanezca la mayoría de la plantilla de forma que se subrogue a las nuevas empresas adjudicatarias el mínimo de los más de 4.000 trabajadores afectados en toda España, 300 de ellos en Euskadi.

La secretaria general de CCOO en Euskadi, ha participado en la concentración que han realizado este lunes los trabajadores en Loiu y ha pedido al Gobierno central que se implique, junto con Aena, en el conflicto en el servicio del 'handling' de Iberia y ha advertido del “problema de Estado” que se ha generado tras la licitación de estos servicios en los aeropuertos españoles porque “se pierde el control” de los aeródromos.