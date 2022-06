Madrazo reaparece como defensor de la unidad de la izquierda y apoya a EH Bildu

Javier Madrazo ha reaparecido este jueves en un acto público en Bilbao para presentarse como el mayor adalid de la unidad de la izquierda y el defensor de un proceso de integración en la órbita de EH Bildu. Esa es la fórmula, según dice, para poder tener una alternativa de gobierno en Euskadi frente a PNV y PSE. “No me resigno a que este país esté gobernado por los de siempre. Este país se merece una alternativa de izquierdas”, ha dicho. Nada que pudiera sorprender si no se recuerda que Madrazo, el que fuera líder de la vieja Ezker Batua, que fue la marca de IU en Euskadi durante años, y que llegó a ser consejero de Vivienda en un gobierno tripartito con el PNV y EA, fue el protagonista en primera persona de uno de los episodios más sonados de fragmentación y enfrentamiento de la izquierda vasca, y que dio lugar a Ezker Anitza-IU, ahora coaligada con Podemos. Este jueves, sentado junto al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se ha referido a los episodios “cainitas, sectarios e intolerantes” por los que ha pasado la izquierda en su historia como si fuera algo ajeno a su persona a lo que ahora quiere contribuir a poner fin. “Parece que no aprendemos de los errores”, ha señalado.

El acto en cuestión, una mesa redonda bajo el titulo 'Ezkerra elkartuz. Somos mayoría' ha pretendido ser un primer paso en esa unificación de la izquierda en la que se ha obviado deliberadamente a Elkarrekin Podemos-IU, como si no existiera la formación en Euskadi. Solo una breve referencia al final y a preguntas de uno de los asistentes. Ni Madrazo ni Otegi han querido plantear de salida que esta formación pudiera sumar en el bloque de izquierdas que pretenden constituir, aunque al final de las intervenciones, interpelado por el tema, Otegi ha puntualizado que “estará quien quiera estar”.

Madrazo ha reconocido que este acercamiento a EH Bildu no ha sido posible hasta ahora porque “había una dinámica de violencia”, pero ha considerado que en estos momentos se dan las condiciones para que “los independentistas y los que no lo somos” puedan compartir un espacio común de la izquierda y “nos podamos entender”. Además, ha hecho hincapié en que “no puede haber un frente amplio de izquierdas en Euskadi si no se cuenta con el principal partido de la izquierda vasca, que es EH Bildu”. Ha confesado que él no “se ve” en un proyecto independentista, pero ha señalado que hay que tender a olvidar proyectos de izquierda federalista o nacionalista para “buscar una izquierda global” que represente a todas las identidades.

“Programas de mínimos para frentes amplios”

Arnaldo Otegi, empeñado como está en estos momentos en sumar el mayor número posible de sensibilidades a EH Bildu para fortalecer su peso y su base electoral frente al PNV en las próximas elecciones, ha insistido en que en la coalición tienen claro que deben tender a “programas de mínimos” para conseguir “frentes amplios”. “Ese es el modelo que hay que buscar” ha dicho, “porque la izquierda no se puede permitir el lujo de estar divididos”, ha señalado al referirse al auge de a ultraderecha.

No ha renunciado en su intervención a la apuesta soberanista de EH Bildu, pero ha señalado que no están en la política “para reclamar identidades ni banderas”. “La soberanía no es un debate sobre banderas, sobre qué, quién y dónde se decide. Y nosotros queremos que se decida aquí”. Ha abogado por sumar voluntades plurales “porque estamos por sumar y multiplicar” y ha señalado que la gente que está en EH Bildu, pese a ser una coalición de tres partidos -Sortu, EA y Alternativa- se identifica ya como de EH Bildu. En este sentido, ha señalado que para conseguir la confluencia, “deberíamos huir de un modelo de siglas”.

Además de Otegi y Madrazo, el acto ha contado con diversas intervenciones de representantes de la antigua Ezker Batua o de movimientos a favor de la RGI, o de los pensionistas como Isabel López Aulestia, Paul Nicholson, Ángel Elias, Garbiñe Atxukarro y Rubén Ardiles, que se han mostrado “ilusionados” por un proceso al que siempre se han referido como una especie de confluencia o de alianza de izquierdas.

La semana que viene se repetirá un acto similar en Donostia en el que participará la exconsejera por el PSE-EE Gemma Zabaleta.