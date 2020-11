Mercedes-Benz traslada al comité su intención de prescindir de gran parte de los 500 trabajadores eventuales de la fábrica de Vitoria

Mercedes-Benz en Álava ha trasladado este viernes al comité de empresa su intención de prescindir de gran parte de la plantilla eventual, que, en la actualidad, está compuesta por medio millar de trabajadores, e implantar un nuevo modelo de trabajo que supone reducir la velocidad de fabricación de uno de los tres turnos de trabajo, según ha informado el comité en un comunicado. La dirección y los representantes de los trabajadores han celebrado este vienes una reunión en la que la empresa les ha comunicado sus planes ante la actual situación, según informa Europa Press.

El comité ha explicado que la dirección de Mercedes les ha propuesto un nuevo modelo de trabajo que se aplicaría, en principio, para el primer trimestre y que "cuya consecuencia más directa es la de prescindir de gran parte de la plantilla actual", que está compuesta por 500 personas. En principio, no se ha precisado la cifra pero, fuentes sindicales, han señalado que la empresa prescindirá de "los máximos que puedan" y que ya en diciembre no se les renovarán los contratos a muchos de ellos.

Según ha explicado el comité, la empresa implantará un modelo de trabajo "no estándar de 2,5 turnos", que supone, en la práctica, reducir la velocidad de fabricación de uno de los tres turnos de trabajo. En concreto, la producción en este modelo equivale a no producir durante diez días con el modelo actual. A su juicio, este nuevo "modelo de producción inventado e impuesto por la empresa" modifica las condiciones de trabajo y lo recogido en el convenio y, "por ello, se debería acordar".

El comité ha recordado que en marzo de 2020 la empresa firmó con el comité un acuerdo de ERTE donde se comprometía a que, dada la incertidumbre actual, si hubiera que recurrir a la suspensión de jornadas, la cuenta de referencia podría llegar hasta el límite de -175 horas hasta el fin de año. También indicaba que, por esas mismas razones, si la empresa tuviera que realizar algún otro ERTE transcurrido un año desde la reanudación de la actividad, las condiciones aplicables serán las mismas que las del ERTE firmado. En este sentido, el comité, que ha recordado que ese compromiso de la empresa mantiene su vigencia hasta mayo de 2021, ha denunciado que la empresa, en lugar de aplicar ese compromiso, haya optado por "esquivarlo". "La empresa ha decidido no cumplir su compromiso, seguramente porque sea más rentable dejar en la calle al colectivo eventual, que aplicar un ERTE de diez días a toda la plantilla, compensando el 80% del salario bruto, como dice el acuerdo incumplido, siempre entendiendo que se debe garantizar el mantenimiento del empleo", ha añadido.

Por ello, han lamentado que la empresa, "lejos de extender la mano" al comité, se ha refirmado en "imponer su criterio y sus decisiones, utlizando la amenaza como herramienta principal". En este sentido, ha denunciado que existe una "falta de respeto total", no solo al comité, sino a toda la plantilla, cuando, a su juicio, "el respeto y la empatia son un mínimo para poder llegar a acuerdos". El comité ha señalado que se está en una coyuntura temporal "donde no sobra nadie" y ha recordado que, desde 2016, la plantilla de Mercedes se ha mantenido entre las 4.900 y las 5.000 personas, lo que "deja claro y demuestra que la totalidad de la plantilla actual era y es estructural y necesaria".

A su juicio, existen alternativas y ha precisado que "históricamente ha habido situaciones de fluctuación de la producción y "no se han resuelto así". "Pero para la empresa, lo más sencillo, y, desde luego, más barato, es prescindir del colectivo más vulnerable, el eventual". El comité ha insistido en que había soluciones "menos lesivas", pero la empresa "vuelve a imponer su criterio sin buscar soluciones menos agresivas para la plantilla en general y el colectivo eventual en particular". Por último, tras indicar que "no aceptarán la imposición y la amenaza constante" de la dirección, ha anunciado que el comité celebrará el lunes, día 16, un pleno extraordinario para analizar la situación.