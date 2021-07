El ministro Grande-Marlaska asegura que la dispersión de los presos de ETA ya no tiene sentido tras diez años sin terrorismo

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este lunes en la entrada del Memorial en honor a las víctimas del terrorismo de Vitoria que la “dispersión” de los reclusos de ETA fue útil para derrotar a la banda pero que ya no cabe diez años después del cese de la violencia. Desde la pasada semana, con la salida de los últimos internos en cárceles de Andalucía, ningún condenado está más lejos de Madrid y se ha puesto fin a tres años de acercamientos tanto a cárceles vascas en algunos supuestos como a puntos más cercanos.

Grande-Marlaska, en declaraciones a los medios de comunicación, ha negado que el Gobierno de España haya seguido una estrategia hasta llegar a este resultado. “No hay un proceso de traslados en el sentido de que estuviera diseñado o definido”, ha dicho. De hecho, ha querido puntualizar que se han producido “traslados” y no “acercamientos” y que en todo momento se ha buscado cumplir con previsiones de la normativa penitenciaria ordinaria y siempre con propuestas “individuales” de las juntas de tratamiento de las presiones y, en su caso, con control judicial.

“Se está aplicando la ley. Lo que es legal es legal. No caben puntos intermedios”, ha despejado el titular de Interior, que ha criticado por “improcedente” la estrategia de la “derecha”, en velada alusión al PP de Pablo Casado, de aducir que estos traslados responde a acuerdos entre el Ejecutivo y EH Bildu. También algunas organizaciones como la AVT -pero no Covite, por ejemplo- han denunciado la “impunidad” que, a su entender, suponen los acercamientos de presos de ETA. Sin embargo, Grande-Marlaska ha optado por no entrar en confrontación con las asociaciones de víctimas y ha asegurado que mantiene contacto permanente con ellas.

De hecho, su visita a Vitoria era precisamente para un acto en el Memorial. Se trataba de la presentación del primer tomo de ‘Historia y Memoria del terrorismo en el País Vasco’, coordinado por José Antonio Pérez. La obra completa se editará en tres volúmenes correspondientes a otros tantos periodos del terrorismo en Euskadi: 1968-1981, 1982-1994 y 1995-2010. Reúne más de 2.000 páginas y decenas de fotografías que conforman una actualización y puesta al día de toda la bibliografía sobre el terrorismo en el País Vasco, informa Europa Press. Grande-Marlaska ha dicho que las víctimas son un “baluarte” y ha confiado en que el nuevo Memorial sirva para “contaminar” a la sociedad de su historia y aportaciones. Ha destacado también que este centro aglutina lo ocurrido con ETA pero también otros terrorismos “nacionales e internacionales”. Fue inaugurado a principios de junio por el jefe del Estado, Felipe VI.