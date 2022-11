Las muertes en la frontera de Melilla dividen a PNV y PSE-EE en el Parlamento Vasco

Los dos partidos que conforman el Gobierno vasco, PNV y PSE-EE, han votado separadamente este jueves en un punto del pleno del Parlamento, algo excepcional en la legislatura. La Cámara ha aprobado un texto que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a poner en marcha de forma “inmediata” una investigación independiente para esclarecer los hechos que el pasado 24 de junio desembocaron en la muerte de al menos 23 personas migrantes en la frontera entre España y Marruecos en Melilla. El texto ha sido pactado por Elkarrekin Podemos-IU y el PNV y ha salido adelante con la abstención también de EH Bildu, mientras que ha concitado el voto en contra de los socialistas, que también se han enfrentado a sus socios en Madrid, de PP+Cs y de Vox.

A través de esta iniciativa, la Cámara autonómica expresa su condena a “la brutal actuación policial que el pasado 24 de junio provocó el fatal desenlace en la frontera de Melilla”. Además, el Parlamento expresa su “total solidaridad” a las familias de las personas de origen subsahariano muertas o heridas “por dicha actuación”. La Cámara vasca también insta al Gobierno de España a que “active los mecanismos existentes para facilitar la asistencia sanitaria, jurídica y de acogida integral a las personas solicitantes de asilo que se encuentren en suelo español”. A su vez, reclama al Ejecutivo central que “inmediatamente” una investigación independiente “para esclarecer los hechos que han desembocado en la muerte de decenas de personas inocentes, con el objeto de depurar responsabilidades políticas y penales”. En otro de los puntos de la iniciativa se reclama la recuperación, identificación y repatriación a sus países de origen de los cuerpos de las personas fallecidas, “respetando los deseos de las familias”, informa Europa Press.

En la misma resolución, el legislativo expresa también su “rotundo rechazo” a las actuales políticas europeas y españolas en materia de migración y asilo, al considerar que “giran en torno a la militarización y la externalización de las fronteras”. De esa forma, exige el establecimiento de “vías legales y seguras que garanticen la dignidad y el respeto a los derechos humanos de todas las personas migrantes”. El Parlamento subraya que la Unión Europea “debe implementar una política migratoria coherente y común”, así como una política de asilo y protección “cimentada en el respeto a los derechos humanos”. De la misma manera, considera que la responsabilidad y la gestión de las personas migrantes que llegan a las fronteras “tiene que ser común, responsable y solidaria entre los miembros de la Unión Europea”. Por otra parte, la Cámara insta a las “instituciones competentes a la revisión de los acuerdos en materia migratoria con el fin de asegurar en todo caso el respeto a los derechos humanos”.

En el transcurso del debate, la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha asegurado que existen “indicios y datos objetivos más que suficientes” para señalar que la actuación de las fuerzas de seguridad en la frontera fue “desproporcionada” e “ilegal”, así como que no se ha aportado la información “suficiente” sobre lo ocurrido. Además, ha acusado al PSE-EE de “mirar hacia otro lado” al no apoyar la enmienda que se ha aprobado este jueves. Desde el PSE-EE, Miren Gallástegui ha recordado que ambas formaciones comparten labores de Gobierno en el Estado y ha asegurado que “no existen unas conclusiones definitivas que expliquen” lo ocurrido. En ese sentido, ha afirmado que pese a las afirmaciones del resto de partidos, ella no se “atrevería” a afirmar que esta tragedia fue ocasionada “por la actuación” de las Fuerzas de Seguridad del Estado o que se tratara de una “matanza”. Gallástegi ha llegado a llamar “pandilla” a los representantes morados.

La parlamentaria del PNV Maitane Ipiñazar ha denunciado las “contradicciones” y las “supuestas irregularidades” que rodean lo ocurrido en la frontera entre Melilla y Nador, y ha afirmado que pese a las afirmaciones del ministro del Interior en sentido contrario, se ha constatado que “parte de la tragedia se produjo en suelo español”. Además, ha expresado su rechazo “rotundo” a las políticas europeas y españolas de migración y asilo, aunque también ha recordado a Elkarrekin Podemos-IU que forma parte del Ejecutivo que aplica dichas políticas. Por parte de EH Bildu, Oihana Etxebarrieta ha criticado que el Gobierno de España “sigue simulando que no tiene nada que ver con lo ocurrido”, pese a que el reportaje de la BBC sobre esta tragedia “pone en evidencia” la versión del Ministerio del Interior. Por ese motivo, ha subrayado la necesidad de abrir una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. PP+Cs, en la línea de la postura defendida en Madrid, ha denunciado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska se encuentra en una situación “insostenible”, por lo que ha reclamado su dimisión. Para Vox, los fallecidos eran “asaltantes”, “sin papeles, sin permiso y sin orden alguno”.