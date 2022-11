La división se perpetúa en el Día de la Memoria, con duras críticas de la derecha al Gobierno vasco y a EH Bildu

El 10 de noviembre es en Euskadi el Día de la Memoria por ser de las pocas jornadas sin atentados que se pueden encontrar en el calendario. El arranque de la jornada, instaurada en 2010 y marcada este año por la polémica en torno a los GAL, ha repetido en 2022 los mismos consensos y disensos de años anteriores y que parecen enquistados. PP y Ciudadanos por un lado -y con durísimas críticas al “enfoque” de la jornada- y Vox por otro lado se han ausentado de la ofrenda floral a las víctimas del terrorismo y de la violencia policial organizado por el Parlamento Vasco junto a la escultura de Cristina Iglesias que preside la entrada del recinto y sí han participado en ella los representantes de EH Bildu, también los de Sortu, aunque luego han salido a acompañar el acto de la asociación de familiares de presos de ETA Etxerat, que demanda que los fallecidos en accidentes de tráfico en las visitas a las cárceles sean incluidos también como víctimas.

El acto, iniciado a las 9.00 horas, en el que se ha interpretado el 'Agur jaunak eta andreak', ha estado presidido por la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria, y por el lehendakari, Iñigo Urkullu. La densa niebla con la que ha amanecido este jueves Vitoria no se había despejado aún cuando se ha prendido la llama del pebetero que permanecerá iluminado toda la jornada. Han asistido igualmente consejeros tanto de PNV como de PSE-EE así que miembros de los grupos parlamentarios salvo los de PP+Cs y Vox. Todos ellos han guardado dos minutos de silencio y una depositado flores blancas, gerberas. El Parlamento recuerda que las puertas principales del edificio permanecerán abiertas para que la ciudadanía pueda también depositar su propia flor. Hace ya años que se ha prescindido de los discursos en este tipo de actos. Frente a la Cámara, como es tradición, se ha concentrado una delegación de Etxerat a los que se ha unido, terminado el acto institucional, el grupo de EH Bildu. También han depositado flores, aunque en este caso de color rojo.

Hora y media después, algo después de las 10.30, la misma escultura de Cristina Iglesias ha reunido a los cinco parlamentarios del PP y al representante de Ciudadanos, así como a otros cargos 'populares' de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Han dejado su propio ramo, que llevaba una etiqueta de PP+Cs, y han guardado un minuto de silencio roto con aplausos. Carlos Iturgaiz, líder 'popular', ha atacado a PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU por dejarse acompañar en el acto institucional por la izquierda abertzale, que al mismo tiempo ha “homenajeado” a los “verdugos” por su participación en el acto de Etxerat. EH Bildu es una formación que “sigue humillando y ofendiendo a las víctimas del terrorismo”. Desde Ciudadanos, José Manuel Gil ha ido más allá y ha asegurado también que no comparten el “enfoque” del Día de la Memoria del Gobierno de Iñigo Urkullu, porque alimenta la teoría de que hubo “dos bandos” y una“equidistancia” que hasta “casi casi” viene a “justificar” a ETA. Gil ha tenido palabras de condena para el GAL igualmente. Por su parte, Vox ha hecho un acto propagandístico en las campas de Armentia, a las afueras de la ciudad. Ha clavado en el suelo una bandera de España por cada crimen de ETA sin resolver. No ha acudido al acto institucional al entenderlo un “sucedáneo” y no querer compartir espacio “con un partido que aún legitima el terrorismo de ETA”.