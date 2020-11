"Nadie nos tiene que decir cómo tenemos que hacer política a los socialistas, hemos estado a la altura incluso cuando nos mataban", advierte Idoia Mendia

"Me indigna la acusación que se hace con tanta ligereza hacia los militantes socialistas de su falta de compromiso con la libertad y con la democracia en España porque a nosotros nadie nos tiene que explicar ni lo que fue el terrorismo ni lo que fue la falta de libertad, y desde luego, nadie nos puede dar lecciones ni de firmeza ni de resistencia frente a los terroristas. Nadie nos tiene que decir tampoco cómo tenemos que hacer política los socialistas, hemos dado muestras sobradas de saber estar a la altura de las circunstancias incluso cuando nos mataban", ha advertido la secretaria general del PSE-EE y vicelehendakari, Idoia Mendia en un acto para homenajear a las mujeres socialistas que lucharon contra la violencia en el franquismo y en los años de ETA, que ha tenido lugar este lunes en Bilbao.

Bego, Maritxu, Bárbara, Fátima o Loli son algunas de las mujeres protagonistas del libro 'Resistencia socialista en femenino. Violencia de ETA y mujeres del PSE desde la Transición hasta 2011', escrito por Sara Hidalgo y Ángel Comonte, que recoge la trayectoria de mujeres socialistas vascas que vivieron la dictadura franquista y la violencia de ETA. En estas páginas se muestran experiencias diferentes de mujeres que estuvieron en la lucha antifranquista de muchas maneras, desde la cárcel, desde el hogar o desde sus trabajos y, cuando llega la democracia se explica cómo pasan a ser concejales, alcaldesas, junteras, parlamentarias...todo tipo de cargos institucionales desde los que viven la violencia de ETA.

Mujeres que, a pesar de no estar en primera línea de batalla, tuvieron un papel clave. "No miraron hacia otro lado y se mojaron en la defensa de la libertad". "Mujeres que, además de la desigualdad por su sexo, enfrentaron una militancia comprometida en un partido que no resultaba cómodo para el nacionalismo imperante", ha indicado Mendia.

Como mujer y como socialista, Mendia también ha explicado parte de su historia con la violencia de ETA. La actual vicelehendakari, ha recordado que se afilió al PSE en los años 90, y se ha mostrado orgullosa por haber sabido compatibilizar la política "en una situación tan anormal como la que vivíamos" con la vida familiar. Sin embargo, ha señalado que situaciones como ir al parque o al colegio con sus hijos pasaban a ser tareas complicadas. "Tratábamos de fingir que no pasaba nada cuando ibas al parque con escoltas o cuando, como era mi caso, tenía que hacer una tourné de paradas de autobús con mis hijos a las ocho de la mañana porque no podíamos repetir parada de autobús con cierta asiduidad. Todo esto lo haces tratando de engañarles para que no sean conscientes de la dimensión del problema de lo que estás viviendo y lo haces cotidiano cuando en realidad es una anormalidad total", ha indicado Mendia.

A pesar de ese tipo de situaciones, los socialistas no renunciaron a hacer política. Por ello, Mendia ha recordado que tampoco van a dejar de hacerla "ahora que hace diez años que derrotamos ETA y dejó de utilizar la violencia". "Para nosotros renunciar a hacer política sería dar la razón a quienes nos quisieron excluir de la peor de las maneras".

Para Mendia es "importante" y "necesario" que libros como este sigan publicándose, ya que, según ha reconocido, no le gusta hablar de la "batalla del relato". En lugar de eso, ha incidido en que se debe "contar la verdad de lo ocurrido" y ha abogado por hacer una memoria inclusiva que reconozca a todas las víctimas "sin excepción". "Cuando digo a todas hablo de las víctimas de ETA, del GAL, del Batallón Vasco Español y de vulneración de Derechos Humanos que se hayan podido dar. Tenemos que dejar un país donde se recuerde que se mató por pensar diferente", ha concluido.

Los autores del libro promovido por la Fundación Ramón Rubial han creado la historia a partir de testimonios de las militantes del PSE-EE -y mujeres que a pesar de no ser militantes han sido afines al partido durante esos años- que aún siguen con vida, además de documentación recopilada y diferenciada por cada una de las tres provincias vascas.

El objetivo de la obra es "que los jóvenes y las futuras generaciones puedan conocer de primera mano nuestra historia, su historia. Que seamos conscientes de que lo que hemos vivido no se tiene que volver a repetir", en palabras de la eurodiputada y presidenta de la Fundación Ramón Rubial, Eider Gardiazabal, que ha dedicado un vídeo a los autores y las mujeres protagonistas. "Es importante que las nuevas generaciones que están viendo un relato a través de series tipo Patria, que conozcan nuestra historia", ha recalcado Ángel Comonte.