El obispo de San Sebastián critica la vestimenta actual de las mujeres comparándola con la de los años 50: "El progresismo es un virus"

El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha compartido una imagen a través de sus redes sociales en la que se compara la vestimenta de las mujeres en la actualidad, con pantalones vaqueros, algunos de ellos rotos, con los vestidos que llevaban en los años 50 acompañada de la frase "el progresismo es un virus que te permite regresar a las cavernas, al mismo tiempo que piensas que estás llegando a la luna" en forma de crítica.

El progresismo es un virus que te permite regresar a las cavernas, al mismo tiempo que piensas que estás llegando a la luna. pic.twitter.com/SSsRQxsj4Q — Jose Ignacio Munilla (@ObispoMunilla) 14 de enero de 2021

No es la primera vez que Munilla levanta críticas en lo relativo al feminismo, al género o a la sexualidad. En 2014, el obispo defendió que la mujer debe tener hijos incluso en caso de quedarse embarazada tras una violación. En este contexto, señaló que de la misma forma que no se justifica la aplicación de la pena de muerte a los violadores, no se puede aplicar "al que inocentemente ha sido fruto de ella".

El obispo también se ha posicionado en varias ocasiones en contra de las relaciones esporádicas y la homosexualidad e incluso ha escrito un libro sobre ello, titulado ‘Sexo con alma y cuerpo’ en el que considera que las prácticas homosexuales “no pueden recibir aprobación alguna” y habla de relaciones destacando que “es muy distinto el placer que se obtiene de una relación sexual sin amor del de otra relación en la que amor es lo que se quiere comunicar” y lo compara con el “jamón de jabugo o jamón de paleta cocida, se llama jamón pero no es lo mismo”.

"La Tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados" o las lesbianas y gays "necesitan la sanación de las heridas afectivas provenientes de la infancia y la adolescencia" son algunas de las frases que Munilla recoge en su libro, en el que también describe la masturbación como una "violencia sobre el cuerpo, porque pretende arrancarle el placer, sin vivir a cambio la verdad que del amor que le da sentido" y apunta que los anticonceptivos "banalizan el acto".