Ortuzar insta a la oposición a apostar por los acuerdos y a abandonar las "elucubraciones estratégicas"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha instado este lunes a los partidos de la oposición a apostar por los acuerdos en la actual situación generada por la pandemia del coronavirus, y a abandonar diferencias, que son "menores", y "elucubraciones estratégicas". Además, les ha emplazado a acompañar al Lehendakari, Iñigo Urkullu, que está "firmemente decidido a transitar por la vía de los acuerdos", y cuyo Gobierno ya ha hecho "una ingente tarea" en solo dos meses de legislatura. Ortuzar y el portavoz 'jeltzale' en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, se han reunido este mediodía con el lehendakari en el marco de la ronda de contactos que este ha mantenido con las diferentes formaciones políticas vascas para explorar "nuevas vías de colaboración y acuerdo" en el recién comenzado mandato, marcado por la COVID-19. En el encuentro también han participado, en representación del PSE-EE, la secretaria general y vicelehendakari segunda, Idoia Mendia, y el portavoz de la formación socialista en la Cámara, Eneko Andueza.

Según informa Europa Press, tanto el líder del PNV como Egibar han valorado de forma "muy positiva el clima de confianza y el espíritu de colaboración" que ha presidido la reunión con los dirigentes de las dos formaciones que integran el Gobierno vasco, en la que Urkullu ha explicado a sus interlocutores "la ingente tarea" que el Ejecutivo que preside ha acometido en los dos meses que acaban de cumplirse desde la toma de posesión de sus consejeros el pasado 8 de septiembre. El PNV ha recordado que, "en este breve tiempo", el Gobierno "ya ha sido capaz" de presentar un programa de gobierno, ha diseñado las directrices económico-presupuestarias de 2021 dentro del marco financiero resultante de la reunión del Consejo Vasco de Finanzas, ha dado a conocer las líneas generales de los once Departamentos, y ha realizado "un importante esfuerzo" por cotejar estos proyectos con los programas electorales con que el resto de partidos políticos concurrieron a las pasadas elecciones, "en un intento por encontrar puntos de encuentro".

La documentación que ha entregado el lehendakari en esta ronda de contactos incluye el Plan Berpiztu, para la reactivación económica y el empleo, contrastado con los agentes económicos y sociales. "Es muy positivo, y más en una situación tan delicada como la que vivimos, que en apenas 60 días el Gobierno vasco haya sido capaz de acometer toda esta tarea", han afirmado Ortuzar. A su juicio, "este esfuerzo trasluce una voluntad cierta de alcanzar acuerdos que resulten eficaces en el principal objetivo" que existe "como país, que no es otro que la lucha contra la crisis sanitaria, económica y social que ha generado la pandemia".

"Decisión providencial"

El líder jeltzale ha subrayado que celebrar las elecciones el 12 de julio "se ha revelado como una decisión providencial para poder disponer, en este momento tan crítico, del impulso y liderazgo de un Gobierno fuerte y con amplio respaldo en el Parlamento". "Hay quien no quiere recordarlo, pero los mismos partidos que hoy se dedican a criticar las decisiones del Gobierno y a extender recetas milagrosas a la población, son los mismos que en junio abogaban por celebrar las elecciones en otoño, es decir, en plena segunda ola", ha recordado. El presidente del EBB ha remarcado que, si les hubieran hecho caso, en este momento se estaría en campaña electoral o el Gobierno no podría haberse conformado todavía. "Compartimos con el Gobierno la identificación de su principal prioridad, que no es otra que la necesidad de garantizar la salud pública, la educación y la protección social de las personas más necesitadas y de los sectores más afectados por esta crisis", ha añadido.

Andoni Ortuzar ha realizado, además, un llamamiento a los partidos de la oposición a que pongan el foco en lo que les une y no en lo que les separa. "Los puntos de encuentro entre las diferentes formaciones políticas del Parlamento Vasco son tan numerosos y tan evidentes a la hora de enfrentar la pandemia, que sería bueno poner en ellos el foco y centrar todos nuestros esfuerzos en la materialización de esos puntos que tenemos en común, y dejar de lado las elucubraciones estratégicas", ha añadido. Tras insistir en la necesidad de abandonar las diferencias, "que son menores", les ha emplazado a apostar por los acuerdos. "En esta ronda de contactos, hemos visto a un lehendakari firmemente decidido a transitar por la vía de los acuerdos. Acompañémosle en ese trayecto. Es lo que nos demanda la ciudadanía", ha afirmado.