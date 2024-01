Otxandiano presenta la fórmula de EH Bildu: del “oasis vasco” a la “Euskal Herria soberana e igualitaria”

En el mismo día en el que el PNV ha estrenado a Imanol Pradales como su referente político, el que será candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha ofrecido una autoentrevista realizada por su formación y, en concreto, por su predecesora, Maddalen Iriarte, que fue durante años presentadora de ETB1. Ambos comparten, entre otras cosas, que aún no han sido totalmente ratificados por las bases de sus respectivas organizaciones.

Otxandiano, en esa conversación, ha afirmado que su coalición ha traído un “horizonte de utopía” y esa “opción de una Euskal Herria soberana e igualitaria es muy real”. Además, ha lamentado que “se han buscado relatos autocomplacientes” como el del “oasis vasco”, así como que se ha perdido “el pulso nacional”. En el dirigente abertzale se ha mostrado convencido de que “este país ha estado agonizando en el pasado cercano, y actualmente está vivo”, informa Europa Press.

“Eso se ha logrado gracias al trabajo de muchos. Lo que nosotros hemos heredado no es una derrota, sino la oportunidad de llevar a este pueblo a un lugar mejor. Hemos traído aquí ese horizonte de utopía y desde ahí tenemos la oportunidad de hacer nuestra aportación como pueblo a un nuevo mundo”, ha indicado. Dentro de la “negatividad” imperante en el ámbito mundial, Otxandiano ha señalado que hay motivos para ser optimistas. “Extrapolando a Euskal Herria, creo que muchas veces no somos conscientes de que todo estaba organizado y diseñado para que aquí no hubiera una conciencia nacional, un proyecto soberanista o un sentimiento nacional, pero lo hay”, ha subrayado.

“Somos una nación oprimida, una nación que es negada”, ha considerado también, pero igualmente añade que “hay que tener esperanza y trabajar la construcción nacional”. Según ha argumentado, hay “viejas preguntas que requieren de nuevas respuestas”. “Una es cómo garantizar la igualdad social, la justicia social. Se está produciendo una gran fractura social debido a las políticas neoliberales de los últimos años, nos llegan grandes flujos migratorios y tenemos una crisis de los cuidados. Por lo tanto, la pregunta es qué políticas públicas y sociales de igualdad necesitamos en este nuevo contexto para mantener la igualdad social”, ha dicho.

“Tenemos conciencia de que formamos una comunidad, tenemos un sentimiento de pertenencia y queremos dar a este país y a esta sociedad un proyecto de futuro optimista. Ese sentimiento se ha difuminado durante los últimos años, en la década de 2010 se ha perdido, y se han buscado relatos autocomplacientes, el oasis vasco y cosas así, y hemos perdido el pulso nacional”, ha advertido. La coalición EH Bildu, asimismo, ha designado a Oihana Etxebarrieta como portavoz para la campaña.